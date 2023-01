Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα επιφυλάσσει η ημέρα σε κάθε ζώδιο. Ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εντάσεις.

Η Σελήνη σήμερα κινείται στο ζώδιο της Παρθένου, μια θέση που μας ωθεί να ασχοληθούμε περισσότερο με πρακτικά θέματα, θέματα ρουτίνας και καθημερινότητας, την εργασία μας και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν. Νωρίς το πρωί, το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Άρη φέρνει έναν εκνευρισμό και διαφωνίες σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά σύντομα η κατάσταση εξομαλύνεται. Αργότερα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή ανακινεί συζητήσεις επαγγελματικής φύσεως που για κάποιον λόγο είχα σταματήσει, αλλά τώρα ξεκινούν σε καινούργια βάση.

ΚΡΙΟΣ

Είστε αφοσιωμένοι σήμερα στη δουλειά σας προσπαθώντας να επιτύχετε τους στόχους σας και παρά το ευχάριστο κλίμα που υπάρχει με τους συναδέλφους, τίποτε δεν σας αποσπά την προσοχή. Ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό σας περιβάλλον σας μεταφέρει μια ενδιαφέρουσα είδηση που σας βάζει σε σκέψεις. Φροντίστε τη φυσική σας κατάσταση, ασχοληθείτε με τη διατροφή σας, κλείστε ραντεβού με το γιατρό σας για ένα check-up.

ΤΑΥΡΟΣ

Αν ήταν εφικτό θα προτιμούσατε σήμερα να μην ασχοληθείτε με τίποτε άλλο παρά μόνο με πράγματα που σας ευχαριστούν. Περάστε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, διασκεδάστε και ξεκουραστείτε όσο μπορείτε γιατί από αύριο που ο Άρης γυρίζει σε ορθή φορά θα έχετε πολλά να κάνετε. Αισθηματικά, η επικοινωνία σας με ένα πρόσωπο που δεν περιμένατε να σας έχει προσέξει σας αναστατώνει ευχάριστα!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Είστε ευερέθιστοι και νευρικοί ήμερα και με αυτή τη διάθεση καλύτερα να μην έχετε ιδιαίτερες επαφές με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος ή της οικογενείας σας ειδικά αν υπάρχουν ανοικτά μεταξύ σας οικονομικά ή άλλου είδους θέματα. Θα κάνετε και την αυτοκριτική σας σήμερα, προσπαθώντας να βρείτε τι κάνετε λάθος και έχετε μονίμως μια φορτωμένη καθημερινότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Λειτουργείτε έτσι και αλλιώς με το συναίσθημα, πόσο μάλλον σήμερα που σε οποιαδήποτε ενέργεια σας πρώτα βάζετε αυτό και ίσως μετά να ακολουθήσει και η λογική. Αυτή η συμπεριφορά είναι πολύ καλή για την προσωπική σας ζωή αλλά στην επαγγελματική θα πρέπει να είστε ορθολογιστές. Η ισχυρή σας διαίσθηση βοηθά να συμβουλεύσετε σωστά ένα πρόσωπο του άμεσου περιβάλλοντος σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

ΛΕΩΝ

Τα οικονομικά σας είναι μόνιμη πηγή άγχους για εσάς, κυρίως γιατί τα χρήματα σας βοηθούν να έχετε ή να πλησιάζετε το επίπεδο ζωής που επιθυμείτε. Ωστόσο η ημέρα είναι κατάλληλη για να αναζητήσετε τρόπους βελτίωσης των εισοδημάτων σας ή μεθόδους εξοικονόμησης χρημάτων στην καθημερινή σας ζωή. Συναισθηματικά, η προσπάθεια σας να δείξετε το ενδιαφέρον σας στον σύντροφο σας εξελίσσεται σε καταπίεση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Σελήνη κινείται σήμερα στο δικό σας ζώδιο και σας δίνει όση ενεργητικότητα χρειάζεστε για να ρυθμίσετε τις υποθέσεις σας, να προγραμματίσετε δουλειές που πρέπει να γίνουν, να ασχοληθείτε με γραφειοκρατικά θέματα ρουτίνας. Μέχρι νωρίς το μεσημέρι θα υπάρξει μια ένταση ή πολλές απαιτήσεις στο περιβάλλον της εργασίας σας και θα πιεστείτε αλλά σύντομα η κατάσταση θα ισορροπήσει.

ΖΥΓΟΣ

Μη δίνετε σε μικρές καθημερινές τριβές στο χώρο της δουλειάς ή με κάποια μέλη της οικογένειάς σας μεγαλύτερη σημασία από όση έχουν γιατί επιβαρύνετε την ψυχολογία σας χωρίς λόγο. Αρκετά εσωστρεφείς σήμερα και προβληματισμένοι με τα επαγγελματικά σας αλλά μην ξεχνάτε ότι έχετε στήριξη και βοήθεια που δεν χάνεται! Φροντίστε να βρεθείτε με φίλους και πρόσωπα που μαζί τους περνάτε όμορφα και χαλαρώνετε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μια πολύ χρήσιμη πληροφορία γύρω από τη δομή και την ιεραρχία στο εργασιακό σας περιβάλλον σας δείχνει τον τρόπο που πρέπει να κινηθείτε ώστε να διακριθείτε και να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Στην προσωπική σας ζωή αποζητάτε μια μορφή ανεξαρτησίας που δεν είναι εύκολο να δεχθεί το ταίρι σας, ενώ οι φίλοι σας εντυπωσιάζονται από τον τρόπο που λύνετε ένα πρακτικό ζήτημα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, αφήνοντας πίσω επιπολαιότητες και απερισκεψίες που αν δεν σας στοίχισαν επαγγελματικά σίγουρα σας καθυστέρησαν. Μια είδηση σε σχέση με τα οικονομικά σας είναι αρκετά ανακουφιστική, καθώς έρχεται βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένατε. Αποδεχθείτε μια πρόσκληση από πρόσωπα το επαγγελματικού σας περιβάλλοντος καθώς θα έρθετε πιο κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν την καριέρα σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα έρθετε αντιμέτωποι με κάποιες προκαταλήψεις στον επαγγελματικό σας χώρο που δεν σας αφορούν άμεσα αλλά εναντιώνονται στα πιστεύω και τις αρχές σας και θα είναι η αφορμή να αντιπαρατεθείτε με ένα πρόσωπο που καιρό τώρα σας ενοχλούσαν οι ιδέες του. Επαγγελματικά, έχετε την ικανότητα με λίγα λόγια να περιγράφετε τόσο το πρόβλημα όσο και τη λύση του και αυτό είναι ένα σημαντικό προσόν που σας αναγνωρίζεται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε ένα οικονομικό/φορολογικό ή ακόμη και κληρονομικό ζήτημα που δεν προχωρούν και φοβάστε πως δεν θα τελειώσουν ποτέ. Αναζητήστε το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει την κατάσταση, ακόμη και αν αυτό σας επιβαρύνει οικονομικά. Το κέρδος που θα έχετε σε ψυχική ηρεμία και γαλήνη είναι πολύ πιο σημαντικό.

ΙΧΘΥΕΣ

Η Σελήνη βρίσκεται απέναντι σας και όλη σας η προσοχή στρέφεται στην προσωπική ζωή και την ερωτική σας σχέση. Προσπαθείτε μέσα από συζητήσεις να καταλάβετε τα συναισθήματα του συντρόφου σας και η επιμονή σας μπορεί να γίνει κουραστική. Αν έχετε κάνει πρόσφατα μια ερωτική γνωριμία αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν χαλαρά. Επαγγελματικά, στις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή τους συνεργάτες να θυμάστε ότι έχετε και δικαιώματα, όχι μόνο υποχρεώσεις…

Πηγή: bestofyou.gr





