Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για την Τζωρτζίνα

Στον ανακριτή για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας βρίσκεται η Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ αναβλήθηκε η δίκη για την Τζωρτζίνα.

Για τις 31 Ιανουαρίου διεκόπη η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκρισή της για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της 34χρονης, Αλέξη Κούγια, η εντολέας του, μετά από τρεις προθεσμίες που έχει λάβει, σήμερα απολογείται στην δικαστική λειτουργό προσκομίζοντας απολογητικό υπόμνημα 120 σελίδων.

Παρών στο δικαστήριο είναι και ο σύζυγός της, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι η εκείνη σκότωσε τα παιδιά τους. Ο δικηγόρος της, Αλέξης Κούγιας, την ίδια ώρα, κάνει λόγο για τη «δικαστική πλάνη του αιώνα».

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για την συνολική εξέλιξη της ποινικής εμπλοκής της Ρούλας Πισπιρίγκου, με τον συνήγορο της να έχει δηλώσει πριν λίγο καιρό, πως αναμένει ή επιδιώκει με την παράθεση πληθώρας επιστημονικών δεδομένων, ότι η εντολέας του δεν θα κριθεί προφυλακιστέα για αυτήν την δικογραφία.

Σε κάθε περίπτωση, η ποινική πορεία συγκεκριμένης δικογραφίας φαίνεται πως δεν αφήσει ανεπηρέαστη την εξελισσόμενη ,πλέον, δίκη για την Τζωρτζίνα.

Αν με το πέρας της ανάκρισης, που από σήμερα μετά την απολογία της 34χρονης, μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της, το Συμβούλιο που θα κρίνει την υπόθεση διατάξει την παραπομπή της 34χρονης και για τα δύο μικρότερα παιδιά της , πρόθεση της υπεράσπισης της είναι να αιτηθεί να συνενωθούν οι δύο δικογραφίες ώστε η Ρούλα Πισπιρίγκου να δικαστεί σε μία δίκη για όλες τις βαριές εγκληματικές ενέργειες κατά των παιδιών της, που της αποδίδονται. Αν πάλι , το Συμβούλιο αποφανθεί ότι η 34χρονη δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη, ο αντίκτυπος μίας τέτοιας δικαστικής κρίσης θα είναι αναμφίβολα ένα ισχυρό χαρτί για την κατηγορούμενη για την δίκη που ξεκίνησε στο ΜΟΔ για την Τζωρτζίνα.

