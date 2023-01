Κόσμος

Τσελίκ: Κιλιτσντάρογλου και Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ απαρίθμησε τις "επιτυχίες" της κυβέρνησης Ερντογάν, εκτοξεύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση.

Για την κριτική του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικροτούν μια ομιλία του Προέδρου Ερντογάν σε τελετή που σηματοδοτεί την παράδοση μιας νέας γενιάς πυροβόλων Thunder, μίλησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τσελίκ ανέφερει: "η επιτυχία στη Λιβύη, η επιτυχία στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά τα δικαιώματα και την προστασία της χώρας μας και η ΤΔΒΚ, και η επιτυχία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη Συρία είναι μάρτυρες όλων. Στην πραγματικότητα, η αποτελεσματικότητα της σημερινής διοίκησης στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, ιδίως στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, εκτιμάται έντονα από όλους, συμπεριλαμβανομένων των φίλων της Τουρκίας. Αυτοί που τους επικρίνουν είναι μόνο εχθροί της Τουρκίας. Γνωρίζουμε γιατί το CHP δεν υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του PKK.

Ξέρουμε γιατί είπαν όχι σε αυτό το μανιφέστο. Το θέμα που θα ήθελα να παρουσιάσω προς εκτίμηση του αγαπημένου μου έθνους είναι το εξής: Αν είχαν γράψει τα λόγια του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου χθες και έλεγαν ότι ένας αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα είπε αυτά τα λόγια κατά του τουρκικού στρατού και της διοίκησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, η εικόνα που θα προέκυπτε θα το έδειχνε ξεκάθαρα. Τότε όλοι θα έλεγαν ότι ένας πολιτικός στην Ελλάδα είπε αυτά τα άσχημα λόγια κατά της διοίκησης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με άλλα λόγια, αν είχε αναφερθεί ότι αυτό δεν το είπε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αλλά ένας Έλληνας πολιτικός, θα το πίστευαν όλοι. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα. Αλλά για έναν πολιτικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα είναι σοβαρό και πρέπει να καταδικαστεί σθεναρά".

