Πολιτισμός

Ανδρουλάκης για Γλυπτά Παρθενώνα: Χρέος η επιστροφή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης ξεναγήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το Μουσείο της Ακρόπολης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣ του Μουσείου, Κωνσταντίνο - Αύγουστο Ρίζο και τον γενικό διευθυντή, καθηγητή Νικόλαο Σταμπολίδη. Ο κ. Ανδρουλάκης και η επικεφαλής της διοίκησης του Μουσείου συζήτησαν για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, «ένα χρέος», όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης «που το Βρετανικό Μουσείο οφείλει να εκπληρώσει προς την ανθρωπότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής ξεναγήθηκε στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα όπου είδε τα θραύσματα που λείπουν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. «Το Βρετανικό Μουσείο έχει χρέος απέναντι στην ανθρωπότητα να αποδώσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα εδώ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πριν δεκαετίες, η αείμνηστη Μελίνα έκανε μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και κατάφερε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα να μην αφορά μόνο ένα μουσείο κι ένα κράτος, αλλά να αφορά τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις με το πέρας της επίσκεψης προσθέτοντας ότι «έπεισε με τα επιχειρήματά της ότι πρέπει τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και η κατασκευή αυτού εδώ του μουσείου ενίσχυσε τα επιχειρήματα της Μελίνας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρά μόνο η απόδοσή τους σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο, που συμβολίζει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, τη δημοκρατία και τις οικουμενικές αξίες του πανανθρώπινου πολιτισμού».

Ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Ανδρουλάκης, προτού επικαλεστεί τους θεσμούς και βασικές αρχές της δημοκρατίας μας, όφειλε ως πολιτικός αρχηγός, να γνωρίζει επακριβώς και σε βάθος το Σύνταγμα, πράγμα που δεν φαίνεται από το περιεχόμενο και το πνεύμα της δήλωσής του στο οποίο ταυτίζει τη Δικαιοσύνη με την κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης, πίσω από τα βαρύγδουπα λόγια, ομολογεί ότι θέλει μια Δικαιοσύνη a la carte, μια Δικαιοσύνη που θα κινείται με βάση τις δικές του απόψεις και πολιτικές επιδιώξεις. Η Κυβέρνηση, αντίθετα, σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις. Η διαφορά μας είναι χαοτική και αποκαλυπτική».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: θρίλερ με θάνατο δικηγόρου από πυροβολισμό

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Τροχαίο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα