“Ποιος Παπαδόπουλος”: Νέα επεισόδια με ανατροπές, ατάκες και άφθονο γέλιο (εικόνες)

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επιστρέφει από 16 Ιανουάριου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα συναρπαστικά επεισόδια.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επιστρέφει από 16 Ιανουάριου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 18

Η ένταση στην σχέση της Περιστέρας με τον Γιάννη έχει χτυπήσει κόκκινο και, παρά τις προσπάθειες του Αρίστου και της Μελίνας να τους ηρεμήσουν, αυτοί τσακώνονται διαρκώς όλο και πιο έντονα, με αποτέλεσμα ο Γιάννης να αποφασίσει να εγκαταλείψει την βίλα! Έτσι ο Αρίστος, με την προτροπή της Μελίνας φυσικά, αναγκάζεται να αναλάβει δράση να τον φέρει πίσω, αλλά αυτό δυστυχώς θα τον φέρει αντιμέτωπο με ένα παλιό του πάθος, το οποίο είχε για καιρό πολύ καλά κρυμμένο… Την ίδια στιγμή ο Αρίστος εξακολουθεί να δέχεται απειλές από τον Λεωνίδα, ο οποίος μάλιστα φτάνει μέχρι και στο σημείο να έρθει στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και να απαιτήσει να τον συναντήσει! Και μέσα σε όλα αυτά, η Περιστέρα και ο Θανάσης πέφτουν πάνω σε έναν από τους κατασχέτες που τους κυνηγούσαν όταν έμεναν στο παλιό τους σπίτι, τον οποίο η Περιστέρα αποφασίζει να προξενέψει στην Βιβή…

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 19

Ο Αρίστος είναι μόνιμα αφηρημένος και αγχωμένος και παρόλο που διατείνεται ότι τον «πρήζουν» κάποιοι Ελληνοαμερικάνοι πελάτες, δεν τον πιστεύουν ούτε ο Γιάννης, που ξέρει την ιστορία με τον Λεωνίδα, ούτε η Μελίνα, που έχει λάβει μήνυμα από τον Λεωνίδα ότι θέλει να την συναντήσει για να σώσει την αξιοπρέπεια της οικογένειάς της. Δεν μπορούν όμως να διανοηθούν ότι ο Αρίστος συναντάει κρυφά μια γυναίκα… Ταυτόχρονα, η μέρα για τα εγκαίνια των βιολογικών προϊόντων την Περιστέρας στο μαγαζί του Παύλου πλησιάζει και αυτή, προς μεγάλο τρόμο της Λίλας και της Μελίνας, αποφασίζει να καλέσει και τις δυο της φίλες από την παλιά της γειτονιά! Στο μεταξύ, στο σχολείο, ο Αλέξανδρος τραυματίζει επίτηδες την Τζοάν για να παραμερίσει τον Θάνο και να χορέψει αυτός με την Εριέττα… Και σαν να μην έφταναν αυτά, ενώ ο Γιάννης ψάχνει να βρει τρόπο να «ξεμπλέξει» τον Αρίστο, η Μελίνα δέχεται τελικά να συναντήσει τον Λεωνίδα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - Επεισόδιο 20

Ο Αρίστος ισχυρίζεται ότι τον τραβολογούν ακόμα οι Ελληνοαμερικάνοι, αλλά ο Γιάννης, που φυσικά δεν τον πιστεύει, καταφέρνει να βρει την μυστηριώδη γυναίκα που ο Αρίστος συναντάει κρυφά. Έτσι, αυτός θα αναγκαστεί να αποκαλύψει στον Γιάννη την κρυφή ζωή που ζει τον τελευταίο καιρό, η οποία έχει καταστροφικά αποτελέσματα για όλη την οικογένεια… Στο μεταξύ, είναι η μέρα των εγκαινίων για τα προϊόντα της Περιστέρας, τα «Από Καρδιάς», και το παρόν θα δώσουν και οι φίλες της Περιστέρας από την παλιά της γειτονιά, οι οποίες μάλιστα θα προσπαθήσουν και να προμοτάρουν τα προϊόντα της φίλης τους. Η Περιστέρα όμως, που έχει καταλάβει ότι και ο Αλέξανδρος και ο Θάνος θέλουν την Εριέττα, δεν μπορεί να ηρεμήσει και παρά την κούραση των εγκαινίων πείθει την Μελίνα να βοηθήσουν τους γιους τους να τη διεκδικήσουν, ώστε αυτή επιτέλους να διαλέξει ποιον από τους δύο θέλει! Στο σπίτι, ο Θανάσης ετοιμάζει ένα γκουρμέ γεύμα για τη Βιβή, αλλά δεν θα προλάβουν ποτέ να το χαρούν… Ένα είναι το σίγουρο. Μετά από αυτή την ημέρα οι κανόνες θα αλλάξουν για όλους…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Στο ρόλο της Ντιάνας Κυριαζή η Ηρώ Λούπη

Στο ρόλο του Γιώργου Ράμου ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

