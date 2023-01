Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: 8000000 ευρώ για έργο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων

Εντάχθηκε στις πρώτες χρηματοδοτήσεις αστικών αναπλάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων.



Αναψε και τυπικά, το πράσινο φως για την υλοποίηση του μεγάλου έργου του Δήμου Λαρισαίων για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Λάρισας, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται με 8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα χρήματα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνεται στις πρώτα έντεκα (11) έργα αστικών αναπλάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι κύριες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και σημείων ενδιαφέροντος στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης : από το Μύλο του Παππά, τα δυο Αρχαία Θέατρα της πόλης, τα μνημεία στον λόφο του Φρουρίου μέχρι και το κτίριο Μουσών, όπου θα λειτουργήσει το Μουσείο Πόλης. Επίσης στην ίδια εγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται και η την παρέμβαση στην περιοχή του μνημείου του Ιπποκράτη με την δημιουργία βοτανικού κήπου στο Αλκαζάρ, παρεμβάσεις στο πάρκο Αλκαζάρ με ανακατασκευή της λίμνης, προμήθεια αστικού εξοπλισμού κ.α.

Με την έργο της ενοποίησης θα διευκολύνεται η επίσκεψη στους ανασκαμμένους και ορατούς αρχαιολογικούς χώρους, στα σωζόμενα κτιριακά κατάλοιπα των διαφόρων εποχών καθώς επίσης και σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η εν λόγω διαδρομή περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Γενί Τζαμί στην ανατολική άκρη της πλατείας Μπλάνα, στη συμβολή

των οδών Αμαλίας και 31ης Αυγούστου.

Παλαιοχριστιανικά Λουτρά και Ιουστινιάνειο τείχος επί της πλατείας

Μπλάνα.

Μπαϊρακλί Τζαμί επί της οδού Παπαφλέσσα

Οθωμανικό Λουτρό επί της οδού Βενιζέλου και Φιλλελήνων

Α΄ Αρχαίο Θέατρο επί της οδού Βενιζέλου

Ρωμαϊκή Δεξαμενή στο εσωτερικό οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ

των οδών Ηφαίστου, Μανωλάκη και Απόλλωνος

Β’ Αρχαίο Θέατρο Β επί των οδών Εργατικής Πρωτομαγιάς και

Ταγματάρχου Βελισσαρίου.

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγ. Αχίλλειου στο λόφο του Φρουρίου.

Παλαιοχριστιανικά Λουτρά στο λόφο του Φρουρίου

Μπεζεστένι στο λόφο του Φρουρίου

Βυζαντινός Ναός και Ταφές στο λόφο του Φρουρίου

Αφιερωματική Στήλη επί της οδού Δήμητρας

Ρωμαϊκός Δρόμος και Ιουστινιάνειο προτείχισμα επί της οδού Νίκης

Ιουστινιάνειο τείχος στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου και

Κύπρου

Μύλος του Παππά επί της οδού Γεωργιάδου

Όπως τονίζεται στο κείμενο της μελέτης, ο Δήμος Λαρισαίων θα αναδείξει το φυσικό χαρακτήρα του χώρου ανάπλασης, θα αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τη μακρά και πλούσια ιστορία της περιοχής και θα δημιουργήσει υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου, ώστε να ωφεληθεί η τοπική οικονομία με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πρακτικών. Στην ουσία, με την υλοποίηση των έργων ο κεντρικός τομέας της πόλης θα μετατραπεί, κατά κάποιο τρόπο, σε ένα ανοικτό πάρκο αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Όπως τονίζεται στην μελέτη, «η διαδικασία της ανάγνωσης της παλαιάς πόλης σε διάφορες περιόδους απαιτεί μεθοδολογία. Οι επισκέπτες που την περιηγούνται και κατά συνέπεια αναγνώστες της ιστορίας, πρέπει να διευκολύνονται μεθοδολογικά. Η περιήγηση και η ανάγνωση πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Έτσι επιβάλλεται η νοητή σύνδεση των χώρων με τη μορφή της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Ενοποίηση μεταφορικά, ώστε να κλείνει το παζλ και να περιέχει ένα νόημα».

Για τη διευκόλυνση της περιήγησης και τη διασύνδεση των αρχαιολογικών και πολιτιστικών σημείων, θα χρησιμοποιηθούν οδοί διαφόρων μορφών του κέντρου της πόλης της Λάρισας οι οποίοι γενικά ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

οδοί οι οποίοι έχουν ανακατασκευαστεί στο πρόσφατο παρελθόν

οδοί οι οποίοι δεν έχουν ανακατασκευαστεί και απαιτούν εργασίες ανακατασκευής

Ποιοι δρόμοι θα ανακατασκευαστούν

Στις οδούς που έχουν ανακατασκευαστεί οι εργασίες διασύνδεσης αφορούν την τοποθέτηση σήμανσης πάνω στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρομημένους δρόμους ώστε να διευκολύνεται η πορεία περιήγησης, ενώ μπροστά σε κάθε αρχαιολογικό μνημείο θα τοποθετείται ένα σήμα που θα δηλώνει τη στάση του μνημείου.

Η μελέτη προβλέπει και εργασίες αναμόρφωσης σε διάφορους δρόμους που οδηγούν στα σημεία ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, παρεμβάσεις θα γίνουν σε αρτηρίες – συλλεκτήριους δρόμους και ειδικότερα σε τμήματα των οδών Ταγματάρχου Βελισσαρίου, Κενταύρων, Μανωλάκη, Γεωργιάδου

(Ολύμπου - Ξάνθου) μήκους 210 μ.

Σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας με ενιαίο οδόστρωμα θα μετατραπούν τμήματα των οδών: Μελετίου, Εργατικής Πρωτομαγιάς, Ταγματάρχου Βελισαρίου, Παλαιστίνης, Ηφαίστου, Δήμητρας, ενώ τέλος, θα πεζοδρομηθεί με ενιαίο οδόστρωμα το τμήμα της οδού Νίκης, από τη Δήμητρας μέχρι την Ολύμπου.

Υλοποιούμε μια ακόμα μεγάλη παρέμβαση για την πόλη της Λάρισας

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, σημειώνει τα εξής: «Ένα ακόμα μεγάλο έργο, μια ακόμα μεγάλη παρέμβαση παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, απ΄ όπου οι επισκέπτες θα ενημερώνονται για την πλούσια και μακρά ιστορία της πόλης μας, αποτελούσε διαχρονικό θέμα συζήτησης φορέων και συλλόγων της Λάρισας.

Ολοι αντιλαμβανόμαστε την ιδιαίτερη σημασία της παρέμβασης και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται για την πόλη, συμπληρωματικά με τις άλλες μεγάλες παρεμβάσεις που συνεχίζουμε να υλοποιούμε. Μαζί με το έργο της ενοποίησης, θα γίνουν παρεμβάσεις στο Μνημείο του Ιπποκράτη, θα δημιουργηθεί ο βοτανικός κήπος με τα φυτά του Ιπποκράτη, ενώ θα γίνουν και παρεμβάσεις στο πάρκο Αλκαζάρ, όπου μεταξύ άλλων θα ανακατασκευαστεί πλήρως και η λίμνη του πάρκου.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων περιλαμβάνεται στο πρώτο πακέτο με έργα αστικών αναπλάσεων που υλοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης στην χώρα. Αυτό προφανώς δεν είναι τυχαίο. Καταδεικνύει την ιδιαίτερα επίμονη και σκληρή δουλειά των στελεχών της δημοτικής αρχής και τις δυνατότητες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου Λαρισαίων. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους εργάστηκαν για την ιδιαίτερα θετική και σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας».

