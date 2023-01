Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χαλκιδική - Είχαν προηγηθεί άλλοι δύο

Τρεις σεισμοί με διαφορά λίγης ώρας σημειώθηκαν στην Χαλκιδική. Το μέγεθος και το επίκεντρο των δονήσεων.

Σεισμός μεγέθους 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:37 στη Χαλκιδική, στον θαλάσσιο χώρο δίπλα από το πρώτο πόδι της περιοχής,

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε 23 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και το εστιακό του βάθος καταγράφεται στα 5 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί στο ίδιο σημείο δύο άλλοι σεισμοί, 2,8 και 1,6 Ρίχτερ αντίστοιχα.

