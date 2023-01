Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Η σύγκριση των εμβολίων με το Ολοκαύτωμα “έκαψε” βουλευτή

Η αντισημιτική στάση του βουλευτή, είχε άμεσες επιπτώσεις από το κόμμα του.

Το Συντηρητικό Κόμμα απέπεμψε έναν βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος επειδή συνέκρινε τα εμβόλια κατά της Covid-19 με το Ολοκαύτωμα.

«Ο Άντριου Μπρίτζεν ξεπέρασε τα όρια», είπε ο Σάιμον Χαρτ, ο επικεφαλής της κομματικής πειθαρχίας των Συντηρητικών.

«Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια προκαλεί βλάβη και κοστίζει ζωές. Ως εκ τούτου, αφαιρώ την βουλευτική ιδιότητα από τον Άντριου Μπρίτζεν με άμεση ισχύ, εν αναμονή επίσημης έρευνας», πρόσθεσε ο Χαρτ.

Ο Μπρίτζεν, επί μακρόν επικριτής των εμβολίων κατά της Covid-19, είχε νωρίτερα σήμερα κάνει μια ανάρτηση στο Twitter δημοσιεύοντας έναν σύνδεσμο με ένα άρθρο για τις παρενέργειες του εμβολίου, προσθέτοντας το σχόλιο: «Όπως μου είπε ένας σύμβουλος καρδιολόγος, αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μετά το Ολοκαύτωμα».

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός και αρχηγός των Τόρις Ρίσι Σούνακ είπε αργότερα στους βουλευτές: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να κάνουμε συσχετισμούς και να χρησιμοποιούμε τέτοια γλώσσα, και είμαι αποφασισμένος η μάστιγα του αντισημιτισμού να εξαλειφθεί. Δεν έχει καμία απολύτως θέση στην κοινωνία μας».

Ερωτηθείς για την κατηγορία του αντισημιτισμού, ο Μπρίτζεν ζήτησε αργότερα συγγνώμη.

«Σε σχέση με το tweet μου σήμερα το πρωί, η χρήση του Ολοκαυτώματος ως αναφορά ήταν ανάλγητη, για το οποίο ζητώ συγγνώμη. Έχω διαγράψει το προσβλητικό tweet», είπε.

«Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποσπάσει την προσοχή από έγκυρες ανησυχίες που σχετίζονται με τα εμβόλια. Το άρθρο που δημοσίευσα στο Twitter παρουσιάζει τη δουλειά ενός Εβραίου Ισραηλινού ερευνητή».

Το κόμμα του Σούνακ θεωρεί ότι η γρήγορη διανομή των εμβολίων το 2021 είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του κατά την περίοδο που βρίσκεται στην εξουσία και λέει ότι το εμβόλιο έσωσε αμέτρητες ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επέτρεψε στη χώρα να τερματίσει γρήγορα τα lockdown.

Ο Μπρίτζεν βρίσκεται επί του παρόντος σε αναστολή από τη Βουλή των Κοινοτήτων για πέντε ημέρες, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες σχετικά με το λόμπι επί πληρωμή και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

