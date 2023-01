Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Γιατί διακόπηκε η απολογία της για Μαλένα και Ίριδα

Εμπλοκή και διακοπή στην απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Το αίτημα του Αλέξη Κούγια.

" Μια πολύ σοβαρή εμπλοκή" σύμφωνα με τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιριγκου παρουσιάστηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η απολογία της 34χρονης.

Η απολογία διακόπηκε με τον κ. Αλέξη Κούγια να δηλώνει ότι ενδέχεται να προβεί σε νέα αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο:

"Έχει δημιουργηθεί μια πολύ σοβαρή εμπλοκή. Της ετέθησαν ερωτήματα σε επίπεδο κουτσομπολιού. Για αυτά που κατάθεσαν οι ιατροδικαστές καμία ερώτηση. Ζήτησα κι έκανα μια δήλωση στην ανακρίτρια, της είπα ότι αποδεικνύει τη μεροληπτικότητα της και πως μετά τις καταθέσεις των ιατροδικαστών, αρνήθηκε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση τους. Η απολογία διεκόπη από την ίδια την κυρία ανακρίτρια πριν υπογράφει από την κατηγορουμένη. Αγνόησε το προσωπικό μου πρόβλημα αποδεικνύοντας της μεροληπτικότητα της. Είμαι σε παρά πολύ δύσκολη θέση. Η κυρία κατηγορούμενη ήταν άψογη. Ειλικρινής και ανθρώπινη. Υποχρεώνομαι να κάνω αίτηση εξαίρεσης. Αν μπορούσα για ένδειξης διαμαρτυρίας θα παραιτούμουν της υπεράσπισης. Θα ζητήσω από τον δικηγορικό σύλλογο να διανείμω το υπόμνημα της κατηγορουμένης και την προφορική απολογία της για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει».

Μέχρι αυτή την στιγμή η κατηγορούμενη παραμένει στην Ευελπίδων ενώ παραμένει άγνωστη η εξέλιξη της υπόθεσης

