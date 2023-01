Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Άρης στους “8” με το βλέμμα στον Ολυμπιακό

Tην πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο Άρης, έπειτα από τη νίκη του με σκορ 1-0 επί του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κιτρινόμαυροι», που είχαν επιβληθεί των Βοιωτών με 2-1 στο πρώτο ματς, έφτασαν στη νέα νίκη χάρη στο πέναλτι του Ντάνιελ Μαντσίνι (35’). Η ομάδα του Άλαν Πάρντιου όλα δείχνουν πως θα βρει απέναντί της στα προημιτελικά της διοργάνωσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο ματς για τους «16» είχε επιβληθεί με 4-1 του Ατρόμητου στο Φάληρο.

Ισορροπημένο το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τον Θόδωρο Τσιριγώτη να απειλεί την εστία του Χουλιάν Κουέστα στο 6ο λεπτό. Το σουτ που επιχείρησε ο 22χρονος φορ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ισπανό τερματοφύλακα του Άρη. Οι γηπεδούχοι απείλησαν δις σε ένα τρίλεπτο, αρχικά με το άστοχο σουτ στην κίνηση του Μαντσίνι (20’) κι εν συνεχεία με το πλασέ του Ράφαελ Καμάτσο (22’) που μπλόκαρε ο Στέφαν Στογιάνοβιτς.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 35ο λεπτό. Ο Μπριάν Νταμπό μπήκε στην περιοχή, ο πεσμένος Θέμης Τζημόπουλος σταμάτησε την μπάλα με το χέρι του, με τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Μαντσίνι, για το 1-0, με δυνατή εκτέλεση στο κέντρο της εστίας. Καμάτσο και Νταμπό απείλησαν στη συνέχεια, με το σκορ να μένει ως έχει στο τέλος του πρώτου μέρους.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο, ο Ματέο Γκαρσία τροφοδότησε τον Μάνου Γκαρθία, ωστόσο ο αφύλαχτος Ισπανός μέσος δε βρήκε στόχο από πλεονεκτική θέση. Στο 50’, το οριζόντιο δοκάρι στέρησε από τον Μάνου Γκαρθία ένα όμορφο, προσωπικό τέρμα ενώ το ίδιο συνέβη και στο 74ο λεπτό με την… οβίδα του Καμάτσο να σταματά, επίσης, στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στογιάνοβιτς. Κι αφού ο Φαμπιάνο Λέισμαν πρόλαβε τον Αλφρέδο Μεχία στο 81’, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 1-0.

Οι «κιτρινόμαυροι», πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της Super League με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν και στα προημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ οι Βοιωτοί πηγαίνουν στην Τρίπολη ψάχνοντας το θετικό αποτέλεσμα που θα τους απομακρύνει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Ντουκουρέ, Ετέμπο – Τορό, Παναγιώτου.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο (46’ Εμπακατά), Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταμπό (46’ Ντουκουρέ), Ματέο Γκαρσία, Ετέμπο (86’ Μαζικού), Μαντσίνι (70’ Ιτούρμπε), Καμάτσο (77’ Καμαρά), Μάνου Γκαρθία.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Κωνσταντινίδης (56’ Βρακάς), Τσάπρας, Τζημόπουλος, Παναγιώτου, Μπαχανάκ, Νίκας (46’ Συμελίδης), Μεχία (78’ Νταμπό), Μουτίνιο (46’ Δούμτσιος), Τορό, Τσιριγώτης (46’ Λούα Λούα)

