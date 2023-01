Κόσμος

Ερντογάν - εκλογές: Τρεις δημοσκοπήσεις... με εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα

Τρεις δημοσκοπήσεις με εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σήμερα στον τουρκικο τύπο. Τι αναφέρουν.

Τρεις δημοσκοπήσεις με εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σήμερα στον τουρκικο τύπο.

Στη μία , της εταιρείας ORC, φαίνεται ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές μόνο αν είναι ανθυποψηφιός του ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Στην άλλη δημοσκόπηση του Κέντρου Sosyo Politic – Saha ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι ο μόνος που κερδίζει τον Ταγίπν Ερντογάν, ενώ όλοι οι άλλοι χάνουν.

Στις δύο δημοσκοπήσεις η συμμαχία της αντιπολίτευσης κερδίζει την κυβερνητική συμμαχία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Εταιρείας ΜΑΚ

45,6% λαμβάνει ο συνασπισμός των 6 κόμματων της αντιπολίτευσης

40,6% ο κυβερνητικός συνασπισμό Ερντογάν-Μπαχτσελί

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ερευνητικού Κέντρου Sosyo Politic Saha

32% θα ψήφιζε για συμμαχία της αντιπολίτευσης

30.7% θα ψήφισε για συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελί

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το 65,8% θεωρεί ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η οικονομία

Εταιρεία Ερευνών ΜΑΚ

Συμμαχία Αντιπολίτευσης 45,6%

Συμμαχία Ερντογάν – Μπαχτσελί 40,6%

Ερευνητικό Κέντρο Sosyo Politic Saha

Συμμαχία Αντιπολίτευσης 32%

Συμμαχία Ερντογάν -Μπαχτσελί 30.7%

Το πιο σημαντικό πρόβλημα η οικονομία 65,8%.

