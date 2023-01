Κοινωνία

Ομόνοια: Έξι συλλήψεις για ληστεία σε βάρος άνδρα

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ σε έξι άτομα ηλικίας 14-19 ετών για ληστεία σε βάρος 45χρονου.

Έξι άτομα, ηλικίας από 19 έως 14 ετών συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (9/1), στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 45χρονο αλλοδαπό, στην Πλατεία Ομόνοιας και απειλώντας τον του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ομόνοιας όπου συνελήφθησαν.

Μάλιστα, στην κατοχή της 14χρονης συλληφθείσας βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρεθεί από τον 45χρονο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

