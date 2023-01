Παράξενα

Διαρρήκτης πήγε στην Αστυνομία γιατί έχασε το κινητό του σε… διάρρηξη

Απίστευτο φαντάζει το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Θεσσαλονίκη. Πως ο διαρρήκτης έπεσε θύμα… του εαυτού του και της παράνομης δράσης του.

Στη… δική του παγίδα έπεσε ένας 27χρονος διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός πήγε στην αστυνομία για να βρει το κινητό που έχασε ενώ έκανε διάρρηξη σε κατάστημα ψιλικών, κάτι που τον οδήγησε στη σύλληψή του.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (10/1) στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ο 27χρονος, μαζί με συνεργό του, παραβίασαν το παράθυρο καταστήματος με είδη ψιλικών. Έκλεψαν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής και δύο σακούλες με τσιγάρα.

Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από τον γιο της ιδιοκτήτριας του καταστήματος. Έτσι, τους ακολούθησε πεζός. Ο 27χρονος κλέφτης, στην προσπάθειά του να διαφύγει, έριξε στον δρόμο τα κλοπιμαία και… κατά λάθος το κινητό του τηλέφωνο. Τα παραπάνω αντικείμενα παραδόθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς ως πειστήριο της αξιόποινης πράξης.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 27χρονος κλέφτης πήγε στο ίδιο Τμήμα, καθώς όπως είπε αναζητούσε το κινητό που έχασε. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς, επρόκειτο για έναν εκ των δύο δραστών της κλοπής οπότε και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση το συνέργου του συνεχίζονται.

