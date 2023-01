Κοινωνία

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)

Πως κινήθηκε ο δράστης μέσα στο σκοτάδι, πυροδοτώντας τα εκρηκτικά. Καρέ - καρέ καταγράφηκαν οι κινήσεις. Ένας περίοικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Μεγάλες ζημιές σε μαγαζιά και σπίτια.

Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της ισχυρής έκρηξης, που αναστάτωσε στις 03:45 την νύχτα το Μαρούσι, παρουσίασε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Η έκρηξη προκλήθηκε σε κτήριο όπου στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού, επί της οδού Αναβρύτων, στο Μαρούσι

Ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους της περιοχής και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Μάλιστα, προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας άνδρας, που διαμένει στην περιοχή. Ο άνδρας, με ιστορικό καρδιοπάθειας, τρομοκρατήθηκε απο τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης και αοσθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, δύο άτομα σε μηχανή μεγάλου κυβισμού άφησαν τα εκρηκτικά, πιθανότητα δυναμίτιδα, στην είσοδο του κτηρίου όπου στεγάζεται ο σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, ιδιοκτήτης καταστήματος που βρίσκεται απέναντι από τον σύνδεσμό είπε ότι οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει μόνο έναν δράστη, ο οποίος άφησε τα εκρηκτικά.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στα γραφεία του συνδέσμου, σε διπλανά σπίτια και καταστήματα, ακόμη και σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο της έκρηξης, καθώς και σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

Συνολικά, ζημιές υπέστησαν 8 καταστήματα, 7 είσοδοι σπιτιών και 2 αυτοκίνητα

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική που έσπευσε στην περιοχή με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς δεν προκλήθηκε πυρκαγιά από την έκρηξη.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί επίσημα η ακριβής αιτία ή το είδος των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Γι’ αυτόν τον λόγο βρέθηκαν επί τόπου και ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

