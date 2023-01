Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΥ: η ΧΒΒ.1.5 πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού. Σε πόσες χώρες έχει εντοπιστεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΕ) εξέδωσε σύντομη αξιολόγηση κινδύνου για τη νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον ΧΒΒ.1.5, στην οποία εκτιμά ότι αυτή είναι πιο μεταδοτική και εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προηγούμενες, αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνη.

Όπως αναφέρει, η ΧΒΒ.1.5 (γνωστή και ως "Κράκεν") έχει μεν μεγαλύτερη αντίσταση απέναντι στα αντισώματα, αλλά δεν διαθέτει γνωστές μεταλλάξεις που να προκαλούν σοβαρότερη νόσο Covid-19 στους ανθρώπους από ό,τι οι άλλες παραλλαγές και υποπαραλλαγές.

Από την άλλη, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι "μαζί με την BQ.1, η ΧΒΒ είναι οι παραλλαγές με την μεγαλύτερη αντίσταση στα αντισώματα μέχρι σήμερα". Γι' αυτό, αναμένει ότι "με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά της και τις αρχικές εκτιμήσεις για τον ρυθμό αύξησης της, η ΧΒΒ.1.5 πιθανώς θα οδηγήσει σε αυξήσεις στον αριθμό των περιστατικών".

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι μεταξύ 22 Οκτωβρίου 2022 - 11 Ιανουαρίου 2023 έχουν ανιχνευθεί κρούσματα της Όμικρον ΧΒΒ.1.5 σε 38 χώρες, τα περισσότερα στις ΗΠΑ (82%), στη Βρετανία (6%) και στη Δανία (2%).

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Τζεφ Μπεκ: Θρήνος για τον θρύλο της μουσικής

Λάρισα: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε τρύπα πεζόδρομου (εικόνες)

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)