James Webb: “Είδε” εξωπλανήτη σαν τη Γη (εικόνες)

Την ανακάλυψη της NASA επιβεβαίωσε το τηλεσκόπιο James Webb. Τα στοιχεία του εξωπλανήτη που βρίσκεται «κοντά» στη Γη.

Αστρονόμοι στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb την ύπαρξη ενός κοντινού εξωπλανήτη. Πρόκειται για τον βραχώδη LHS 475b, ο οποίος έχει σχεδόν παρόμοιο μέγεθος με τη Γη (το 99% της διαμέτρου της), ενώ βρίσκεται σε απόσταση μόνο 41 ετών φωτός στον αστερισμό της Οκτάδος.

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής (APL) του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς της Βαλτιμόρης, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας. Η αρχική ανακάλυψη του εν λόγω εξωπλανήτη είχε γίνει από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και ακολούθησε η επιβεβαίωση του με νέες παρατηρήσεις από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο Webb.

Ανάμεσα σε όλα τα τηλεσκόπια, το James Webb είναι το μοναδικό που μπορεί να μελετήσει τις ατμόσφαιρες εξωπλανητών με το μέγεθος της Γης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι γνωστό αν ο LHS 475b διαθέτει ατμόσφαιρα και τι είδους. Θα ακολουθήσουν επί τούτου πιο ακριβείς μετρήσεις με το τηλεσκόπιο.

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has confirmed the presence of an exoplanet for the first time. Formally classified as LHS 475 b, the planet is almost exactly the same size as our own, clocking in at 99% of Earth’s diameter.



?? https://t.co/3KPq5ynh5H#JWST pic.twitter.com/xU7grtICCl