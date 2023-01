Πολιτική

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Ποιοι επίσημοι θα παραστούν

Πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις στο Μαξίμου. Οι λεπτομέρειες της τελετής και όσοι θα παραβρεθούν.

Το άρθρο 7 του Συντάγματος στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνείας και στο οποίο αναφέρεται ρητά, πως «Τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες», ήταν η βάση της απόφασης του Πρωθυπουργού σχετικά με την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, για την οποία ουδέποτε αμφιταλαντεύτηκε.

Η αρχική τάση επιβεβαιώθηκε και επισήμως μετά τον χθεσινό «πρωινό καφέ» του Μαξίμου, όπου με την ολοκλήρωσή του εκδόθηκε ανακοίνωση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν: Πρώτον, ο τέως βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης.

Δεύτερον, η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι, εκεί όπου είναι η τελευταία κατοικία της Φρειδερίκης και του Παύλου.

Τρίτον, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και, τέταρτον, θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για τους επισήμους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία. Οι ίδιες πηγές λένε πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν ομόφωνες χωρίς την παραμικρή διχογνωμία.

Όσον αφορά την εξόδιο ακολουθία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ο ναός όπου θα τελεστεί θα οριστεί σε συνεννόηση με την οικογένεια. Πράγματι, χθες το μεσημέρι πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου οι τρεις υιοί του Κωνσταντίνου, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος, όπου συζήτησαν τα διαδικαστικά.

Η απόφαση της οικογενείας, όπως έγινε γνωστό, είναι η εξόδιος ακολουθία να λάβει χώρα στη Μητρόπολη Αθηνών την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τατοΐου. Mέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε γίνει γνωστή η ώρα του «ύστατου χαίρε», κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Σχετική ανακοίνωση, πάντως, εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σημειώνοντας πως «ο μακαριώτατος και οι σεβασμιώτατοι συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκδημήσαντος τέως βασιλέως Κωνσταντίνου Β΄, η οποία και τους προσκάλεσε στην τέλεση της εξοδίου ακολουθίας κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής τάξεως και εθιμοτυπίας».

Ακολούθησε σχετική ανακοίνωση από την τέως βασιλική οικογένεια, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «η παραμονή της σορού στην Εκκλησία θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο». Πρόκειται ουσιαστικά για τη διευθέτηση του λαϊκού προσκυνήματος, που αποτέλεσε ακόμη ένα σημείο «διαπραγμάτευσης». Η κυβέρνηση εξέφρασε την άποψη πως εφόσον η εξόδιος ακολουθία γίνει στη Μητρόπολη, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα. Έτσι, το πιο πιθανό είναι ότι οι πολίτες μπορούν να πουν το τελευταίο αντίο στον τέως μονάρχη μόνο λίγο προτού αρχίσει η εξόδιος. Ακούστηκε η φήμη ότι το λαϊκό προσκύνημα θα γινόταν στο παρακείμενο –της Μητρόπολης– παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου, αλλά κύκλοι του εκλιπόντος ανέφεραν στην «Κ» ότι δεν υπήρξε τέτοια πρόταση.

Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Ο ακριβής χρόνος ταφής εξαρτάται και από διαδικαστικά θέματα, όπως οι προσκλήσεις που θα σταλούν. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αδιασταύρωτες πληροφορίες ότι τον βρετανικό βασιλικό οίκο θα εκπροσωπήσει είτε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είτε η πριγκίπισσα Αννα θα έρθουν στην Αθήνα η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, ο Φίλιππος της Ισπανίας και μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Εικάζεται, πάντως, ότι η εξόδιος θα γίνει έως τις 12 το μεσημέρι.

