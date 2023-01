Πολιτική

Βελόπουλος: Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έπρεπε να ταφεί με τιμές (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί αναφέρει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και τι λέει για τον Ισίδωρο Ντογιάκο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ερωτηθείς για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι θα έπρεπε να γίνει με την απόδοση τιμών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Ήταν τέως βασιλιάς; Ήταν. Έχουν ταφεί και άλλοι και ηθοποιοί και τραγουδιστές με τιμές. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διχαστεί ο ελληνικός λαός και για αυτό το θέμα».

Δήλωσε ότι δεν παραστεί ο ίδιος στην κηδεία, ενώ σημείωσε σε σχέση με τις αποφάσεις του Μαξίμου ότι «η Κυβέρνηση φάνηκε ότι “άλλο θέλω και άλλο κάνω και άλλο πρέπει να κάνω”».

Σχετικά με τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες, σχολιάζοντας τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για το κόμμα του, ο κ. Βελόπουλος είπε «απαγορεύουμε στον κάθε κ. Οικονόμου να χρησιμοποιεί το όνομα της Ελληνικής Λύσης γιατί το ρυπαίνει. Τα άλλα κόμματα συνεργάζονται μεταξύ τους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε όλα είναι μαζί και θα πάω εγώ να συνεργαστώ μαζί τους; Αφού τα βρίσκουν αυτοί μεταξύ τους. Γιατί λένε συνέχεια ότι δεν θέλουν συνεργασία με τον Βελόπουλο; Αφού εγώ δεν τους θέλω».

«Πρέπει να είμαι τελείως παράλογος να επαναλάβω το εγκληματικό λάθος που έχουν κάνει άλλοι. Εγώ θέλω η Ελληνική Λύση να κυβερνήσει, όχι να συγκυβερνήσει. Να κυβερνήσουμε μόνοι μας, με βάση το δικό μας πρόγραμμα την Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 3% και πήγε στο 34%», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Ερωτηθείς εάν θα συναινούσε να παραμείνουν στις θέσεις τους ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, λόγω των προκλήσεων από την Τουρκία, ο κ. Βελόπουλος απάντησε σκωπτικά «Ποιος είναι υπουργός Άμυνας; Τι δουλειά κάνει; Από τους χειρότερους υπουργούς της ΝΔ είναι ο Παναγιωτόπουλος και το έχω πει. Είναι δικηγόρος. Εγώ δεν θέλω δικηγόρο να είναι υπουργός Άμυνας. Εγώ προτιμώ στρατηγό για Υπουργό Άμυνας, να είναι ετοιμοπόλεμος και να ξέρει τι είναι τεθωρακισμένο, να μην του λέει άλλος τι είναι τεθωρακισμένο. Δεν μπορεί να έχεις γιατρό για Υπουργό Δικαιοσύνης και δικηγόρο για Υπουργό Υγείας. Αυτή είναι η άποψη μου».

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επεσήμανε ότι «η υπόθεση Ντογιάκου δεν είναι απλό θέμα. Είναι παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης αρχής. Η Ελληνική Λύση έχει πάγια άποψη: δεν χρειαζόμαστε ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Κοστίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, πόσα πολεμικά αεροπλάνα θα παίρναμε; Άχρηστες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Αν υπήρχε κράτος και δικαιοσύνη σοβαρή, δεν θα χρειάζονταν οι ανεξάρτητες αρχές».

Κληθείς να προσδιορίσει την ταυτότητα και την «τοποθέτηση» της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε «εμείς είμαστε Έλληνες ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο προσδιορισμός μας είναι αν είσαι δεξιός ή αριστερός, αν πραγματικά αγαπάς την πατρίδα και θες να δουλέψεις για να πάμε μπροστά την Ελλάδα, εμείς είμαστε εδώ».

