Τροχαίο - Βούλα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Πως συνέβη το τροχαίο, με θύμα την ανήλικη που πήγαινε στο σχολείο της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οδηγός προσπάθησε να φύγει από τον τόπο του τροχαίου.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας ανήλικης μαθήτριας σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της Πέμπτης (12/1) στη Βούλα.

Αν και αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε την 15χρονη την εγκατέλειψε, στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η οδηγός δεν έφυγε ποτέ από το σημείο και ήταν συνεχώς στο πλευρό του κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια παρασύρθηκε ενώ εκινείτο πεζή στη συμβολή των οδών Πειραιώς και λεωφόρος Βουλιαγμένης

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την 15χρονη μαθήτρια, που ήταν χτυπημένη στο οδόστρωμα, και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Παίδων».

Κατά πληροφορίες ο τραυματισμός της μαθήτριας ήταν, ευτυχώς, ελαφρύς.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα notia.gr στην συγκεκριμένη διασταύρωση υπάρχει διάβαση πεζών με φανάρι.

