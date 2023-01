Κόσμος

Γκουτέρες για Κυπριακό: δεν υπάρχει έδαφος για συνομιλίες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρατάει "ζεστό" το κλίμα, ενθαρρύνοντας και τις δύο πλευρές για συνεργασία και λύση του προβλήματος που ταλανίζει την Κύπρο

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταγράφει την έλλειψη κοινού εδάφους ανάμεσα στις δύο πλευρές στη Κύπρο για ειρηνευτικές συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε κοινά συμφωνημένη λύση για το Κυπριακό και για την Ειρηνευτική Δύναμη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, UNFICYP, που κυκλοφόρησε το βράδυ της Τετάρτης ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αριθμό S/2023/3. Στην έκθεση ο ΓΓ του ΟΗΕ προτείνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας την παράταση της θητείας της αποστολής για έξι μήνες, έως τις 31 Ιουλίου 2023.

«Αν και υπήρχε κάποια ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα διπλασίαζαν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συνεργασίας σε πιθανά δικοινοτικά έργα, και με τον τρόπο αυτό θα έχτιζαν περισσότερη εμπιστοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο για έναν νέο γύρο συνομιλιών διευθέτησης, αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Η άνοδος της σκληρής ρητορικής και από τις δύο πλευρές έχει οδηγήσει σε αυξημένη ακαμψία, ενώ οι προοπτικές για μια αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση εξακολουθούν να εξασθενούν» τονίζει μεταξύ άλλων στην έκθεση ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ο οποίος προτρέπει τις δύο πλευρές να ενθαρρύνουν πιο άμεσες επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να παράσχουν συγκεκριμένη υποστήριξη στις πρωτοβουλίες, όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρεται για κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπο το νησί, δεδομένου του αριθμού των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των παράτυπων μεταναστών σε σύγκριση με το μέγεθος του πληθυσμού του νησιού. "Ωστόσο, η έλλειψη πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο συνεχίζει να επιδεινώνει το πρόβλημα και προκαλεί σοβαρή ανησυχία για τα Ηνωμένα Έθνη” αναφέρεται στην έκθεση.

Στη συνέχεια, ο ΓΓ κάνει έκκληση στις δύο πλευρές να συνεργαστούν και να κινητοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της πηγής του προβλήματος για να συζητηθεί το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης μέσα από συναντήσεις που διευκολύνουν οι επιτόπιες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από τον εκπρόσωπο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών.

«Το πολιτικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών χαρακτηρίστηκε από σκληρές θέσεις και την αύξηση της μη βοηθητικής ρητορικής, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας και τη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην πιθανότητα οι πλευρές να βρουν κοινό έδαφος για τον δρόμο προς τα εμπρός σχετικά με τις συνομιλίες», αναφέρεται στην έκθεση.

Λέει ακόμη ότι κάθε κοινότητα έτεινε να εστιάζει την προσοχή της στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.

