Αθλητικά

ΝΒΑ: Νίκη για τους Μπακς με τον Giannis να χάνει το triple double

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα νίκη για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επικράτησαν των Χοκς.

Σε μία βραδιά που δύσκολα θα... επαναληφθεί στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς επικράτησαν στην Ατλάντα των Χοκς με 114-105 και βελτίωσαν τον μέχρι στιγμής απολογισμό τους στο ΝΒΑ, σε 27 νίκες και 14 ήττες.

Ο Έλληνας άσος, ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιλγουόκι, αλλά το αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός, ότι έχασε το triple-double για... τρεις πόντους! Και δεδομένου ότι η παραγωγικότητα, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Αντετοκούνμπο, η απώλεια του triple-double για την συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, συνιστά είδηση. Σε 35 λεπτά συμμετοχής, ο Giannis πέτυχε επτά πόντους, μάζεψε 18 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ υπέπεσε και κέρδισε από πέντε φάουλ.

Κορυφαίοι σκόρερ για τα «ελάφια», ήταν οι Χολιντέϊ και Λόπεζ με 27 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Μπογκντάνοβιτς (22π.) και ΧΖάντερ (16π.).

Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι οι Χιτ στο Μαϊάμι, τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/1) στις 02:30.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντένβερ-Φοίνιξ 126-97

Ατλάντα-Μιλγουόκι 105-114

Βοστώνη-Νέα Ορλεάνη 125-114

Νέα Υόρκη-Ιντιάνα 119-113

Σακραμέντο-Χιούστον 135-115

Μέμφις-Σαν Αντόνιο 135-129

Ντιτρόιτ-Μινεσότα 135-118

Ουάσινγκτον-Σικάγο 100-97

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο είναι το “ιερό βιβλίο” μας

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Ποιοι επίσημοι θα παραστούν

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)