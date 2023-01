Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Ακόμα ένας Παλαιστίνιος πέφτει νεκρός από τις σφαίρες των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα έναν Παλαιστίνιο στη διάρκεια επιχείρησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Ο Σάμιρ Αούνι Χάρμπι Ασλάν, 41 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που έριξε ο ισραηλινός στρατός κατοχής και τον χτύπησε στο στήθος» στη διάρκεια επιχείρησης στον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια, βόρεια της Ιερουσαλήμ, επεσήμανε το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε από την πλευρά του ότι διεξήγαγε επιχείρηση στον καταυλισμό αυτό, στη διάρκεια της οποίας «ύποπτοι πέταξαν πέτρες και πλάκες πεζοδρομίου από τις στέγες εναντίον στρατιωτών, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο».

«Οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων αντιμετώπισης ταραχών και πραγματικές σφαίρες» και χτύπησαν έναν άνθρωπο, πρόσθεσε.

Ο Σάμιρ Αούνι Χάρμπι Ασλάν είναι ο έβδομος Παλαιστίνιος που σκοτώνεται από τις δυνάμεις ασφαλείας ή Ισραηλινούς πολίτες στη Δυτική Όχθη φέτος.

Εξάλλου χθες Τετάρτη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις αφού τραυμάτισε Ισραηλινό σε εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι «ο Σάναντ Μοχάμαντ Σαμάσρα σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κοντά στον οικισμό Χαβάτ Γεχούντα», νότια της Χεβρώνας.

Ο Σάναντ Μοχάμαντ Σαμάσρα εξαπέλυσε χθες το απόγευμα επίθεση με μαχαίρι σε αγρόκτημα κοντά στον οικισμό Σίμα που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Από την επίθεση αυτή τραυματίστηκε ένας Ισραηλινός, επεσήμανε η ίδια πηγή. Ο άνδρας αυτός είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε «σταθερή» κατάσταση.

Έπειτα από μια σειρά αντιισραηλινών επιθέσεων πέρυσι την άνοιξη ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις του στη Δυτική Όχθη, και κυρίως στη Τζενίν που θεωρείται προπύργιο ένοπλων οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2022 περισσότεροι από 150 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιχειρήσεις ή σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις, ο βαρύτερος απολογισμός μετά το τέλος της δεύτερης Ιντιφάντας (2000-2005).

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, στη διάρκεια του περασμένου έτους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 201 Παλαιστίνιοι (εκ των οποίων 150 στη Δυτική Όχθη) και τουλάχιστον 26 Ισραηλινοί.

