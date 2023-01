Life

“Παγιδευμένοι”: backstage από τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από την συνέχεια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, που επιστρέφει σύντομα στις οθόνες μας.

Παγιδευμένοι στη δίνη μιας αλήθειας που φοβούνται να αντικρίσουν, πέφτουν στη μάχη, χωρίς πανοπλία, για να αναμετρηθούν με ένοχα μυστικά, οδυνηρά διλήμματα, ασυγχώρητα λάθη και έντονα συναισθήματα.

Η δυνατή ιστορία των «Παγιδευμένων», που έκοψε την ανάσα μας με την καταιγιστική πλοκή της, επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια, στις 16 Ιανουαρίου και θα μας καθηλώνει με τις συνεχείς ανατροπές της κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:00

Ποια αποκάλυψη θα κλονίσει τη σχέση του Δημήτρη και της Άννας; Σε ποιους επικίνδυνους δρόμους θα οδηγηθούν;

Ποιοι πύργοι θα πέσουν, ποια πιόνια θα «φαγωθούν» και ποιος θα κάνει την κίνηση ματ, στη σκακιέρα του Άγγελου;

Τι είναι αυτό που θα καταρρίψει όλα τα δεδομένα και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή όλων των ηρώων;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

