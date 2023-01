Ζώδια

Ζώδια: ο Άρης και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μπερδεμένα συναισθήματα, τα επαγγελματικά και η καθημερινότητα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Τα σημαντικό γεγονός της Πέμπτης είναι η επιστροφή του Άρη σε ορθή πορεία με τους ρυθμούς μας να επιταχύνονται, να αναλαμβάνουμε επιτέλους δράση ώστε να δούμε τα σχέδια μας να πραγματοποιούνται, ενώ οι πρωτοβουλίες που θα παίρνουμε θα καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα! Η Σελήνη εξακολουθεί και σήμερα ως αργά το βράδυ να κινείται στο ζώδιο της Παρθένου επηρεάζοντας θετικά τις επαγγελματικές μας επιδιώξεις αλλά τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας. Το απόγευμα, η αντίθεση Σελήνης-Ποσειδώνα μπερδεύει σκέψεις και συναισθήματα, με την αναπόληση ενός προσώπου από το παρελθόν να επηρεάζει ακόμη περισσότερο τη διάθεση μας.

ΚΡΙΟΣ

Με τον κυβερνήτη σας να κινείται επιτέλους σε ορθή πορεία, θα μπορέσετε με μεγαλύτερη ευκολία να επικοινωνήσετε τις ιδέες και τα σχέδια σας, να παίρνετε πιο γρήγορα αποφάσεις (αν και μερικές φορές πιο βιαστικά από ότι πρέπει), να βελτιώσετε σχέσεις με πρόσωπα του στενού σας περιβάλλοντος που είχαν ταλαιπωρηθεί λόγω παρεξηγήσεων. Αποφύγετε σήμερα την υπερβολή σε ποτό, κάπνισμα και φαγητό και ίσως ήρθε η στιγμή να απαλλαγείτε από εξαρτήσεις που δεν σας κάνουν καλό.

ΤΑΥΡΟΣ

Η ορθή πορεία του Άρη βελτιώνει τα οικονομικά σας, με την έννοια ότι σταματούν τα απρόοπτα έξοδα και οι εκροές προς πάσα κατεύθυνση που σας δημιουργούσαν ανασφάλεια και άγχος. Η ημέρα προσφέρεται για κοινωνικές επαφές και φιλικές συναναστροφές, ενώ δεν αποκλείεται μέσα από τον φιλικό σας κύκλο να προκύψει μια ερωτική γνωριμία, που θα σας ενθουσιάσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Άρης που έχει εγκατασταθεί στο ζώδιο σας εδώ και καιρό επιστρέφει επιτέλους σε ορθή πορεία βάζοντας τέλος σε εντάσεις και εκνευρισμούς που δυσκόλευαν την καθημερινότητα αλλά και τις σχέσεις σας. Σταματούν επίσης καθυστερήσεις και απρόοπτα που δεν σας επέτρεπαν να βάλετε σε πορεία τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο χώρο της εργασίας σας, με ένα συνάδελφο να σας απογοητεύει με τη συμπεριφορά του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ξεπερνάτε ανασφάλειες και απωθημένα που καιρό τώρα σας πίεζαν ψυχολογικά, με τον Άρη να επιστρέφει σε ορθή πορεία και να σας βοηθά να τακτοποιήσετε υποθέσεις που εκκρεμούν για μεγάλο διάστημα και σας έχουν κουράσει. Η διαίσθηση σας συνήθως σας προστατεύει από λάθη και στραβοπατήματα αλλά σήμερα ίσως πέσει έξω στην εκτίμηση ενός προσώπου που σας προσεγγίζει με συγκεκριμένο τρόπο που κερδίζει την εμπιστοσύνη σας αλλά δεν είναι ειλικρινές απέναντί σας και σύντομα θα το ανακαλύψετε!

ΛΕΩΝ

Οι περιορισμοί και η αναγκαστική που ζούσατε το τελευταίο διάστημα επιτέλους τελειώνουν και με την ορθή πλέον πορεία του Άρη θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους, τα όνειρα και τις επιδιώξεις σας. Εννοείται πως όλα αυτά δεν θα γίνουν χωρίς προσπάθεια ή κούραση αλλά αυτό δεν σας απασχολεί, όταν το αποτέλεσμα σας ικανοποιεί. Σήμερα, να είστε προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών σας και αποφύγετε σημαντικές αγορές γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με τον Άρη να επιστρέφει πλέον σε ορθή πορεία θα δείτε τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίσατε στην επαγγελματική σας πορεία να εξαλείφονται και να μπορέσετε με στοχευμένες κινήσεις, επιμονή και λίγο περισσότερο θάρρος να πετύχετε τους σκοπούς σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Μέσω ενός φιλικού σας προσώπου έρχεστε σε επαφή με πρόσωπα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα ή μοιράζεστε το ίδιο επαγγελματικό αντικείμενο και συζητώντας μαζί τους μαθαίνετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν.

ΖΥΓΟΣ

Με τον Άρη το τελευταίο διάστημα να βρισκόταν σε ανάδρομη πορεία, είχατε κουραστεί να κάνετε σχέδια που δεν σας έβγαιναν, να προγραμματίζετε κινήσεις που δεν γίνονταν ποτέ και διάφορα θέματα που σας απασχολούσαν σοβαρά να μην ολοκληρώνονται. Όλα αυτά πλέον τελειώνουν και θα μπορέσετε να βάλετε τις υποθέσεις σας σε μια πορεία, να σχεδιάσετε ένα ταξίδι, να επιδιώξετε τη βελτίωση των γνώσεων σας, να ανοίξετε τους πνευματικούς σας ορίζοντες. Τη σημερινή ημέρα είναι προτιμότερο να αποφύγετε τις πολλές συναναστροφές με κόσμο που δεν γνωρίζετε καλά ή δεν εμπιστεύεστε γιατί είστε πολύ ευάλωτοι ψυχικά και το ελάχιστα αρνητικό να αντιμετωπίσετε στη συμπεριφορά των άλλων θα επηρεαστείτε υπερβολικά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη να επιστρέφει σε ορθή πορεία θα σας είναι πιο εύκολο να ρυθμίσετε κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που σας ταλαιπωρούν καιρό, να τακτοποιήσετε θέματα που αφορούν χρήματα που διαχειρίζεστε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο, να εισπράξετε καθυστερούμενα. Ακόμη, θα βρείτε τρόπους για να αυξήσετε τα εισοδήματα σας. Η σημερινή ημέρα θα σας κουράσει αρκετά, καθώς σας φέρνει σε επαφή με πολλά πρόσωπα που το καθένα έχει τις απαιτήσεις του.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είναι αρκετό το διάστημα που όσο και να προσπαθούσατε δεν βλέπατε πρόοδο στις σχέσεις σας τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές, με τον Άρη απέναντι σας ανάδρομο να δημιουργεί εντάσεις, ασυνεννοησία ακόμη και αρνητική συμπεριφορά απέναντι σας. Από τώρα έως και τον Μάρτιο θα μπορέσετε όλα αυτά να τα ξεπεράσετε με ευκολία! Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις στα επαγγελματικά σας καθώς η κρίση σας επηρεάζεται από τη συναισθηματική σας κατάσταση και δεν βασίζεται στη λογική.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αυξάνουν οι αντοχές και η δύναμη σας με την ορθή πλέον πορεία του Άρη και νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα αλλά δεν πρέπει να εξαντλείτε ούτε τη σωματική ούτε την πνευματική σας ενέργεια, γιατί δύσκολα θα την αναπληρώσετε. Ωστόσο, είναι μια θαυμάσια περίοδος-ως τα τέλη Μαρτίου- να οργανώσετε τις κινήσεις σας στον επαγγελματικό τομέα και να επιτύχετε τους στόχους σας. Η σημερινή ημέρα είναι λίγο περίπλοκη επικοινωνιακά, για αυτό φροντίστε να είστε απολύτως σαφείς στις συζητήσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με τον Άρη να κινείται σε ορθή πλέον φορά, θα μπορέσετε και εσείς να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία πράγματα που σας ευχαριστούν, να βρεθείτε με φίλους και πρόσωπα αγαπημένα που έχετε να δείτε καιρό μιας και συνεχώς προέκυπταν διάφορα εμπόδια στις συναντήσεις σας. Συναισθηματικά βάλτε όριο σήμερα στις επιθυμίες σας και μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις από τους γύρω σας γιατί θα απογοητευτείτε διπλά όταν οι υποσχέσεις που θα σας δώσουν δεν υλοποιηθούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Με την ορθή πορεία του Άρη θα μπορέσετε να βρείτε αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα οικογενειακά ή θέματα σπιτιού και ακίνητης περιουσίας που σας ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα. Συναισθηματικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή, καθώς ο υπερβολικός ρομαντισμός και η ευαισθησία που σας διακρίνει θολώνουν την κρίση σας και είναι εύκολο να σας εκμεταλλευτούν.

Πηγή: bestofuyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: η Ανακρίτρια την ρωτούσε αν βλέπει όνειρα, λες και ήταν σε πρωινάδικο (βίντεο)

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)

Σαμαράς για κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους