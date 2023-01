Κόσμος

Τουρκικός Τύπος για τουρκο-λιβυκό μνημόνιο: “απρόσμενη” η δικαστική ακύρωση

Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ για την απόφαση του λιβυκού δικαστηρίου και την έφεση που έχει ασκηθεί.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει σήμερα την απόφαση του λιβυκού δικαστηρίου που έκρινε παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάνοντας λόγο για απόφαση που δεν ήταν αναμενόμενη και ξάφνιασε την Τουρκία.

Ενδεικτικά, ακολουθούν μερικές αναφορές όσων γράφουν ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ:

Μιλλιέτ: «Απρόσμενη απόφαση του λιβυκού δικαστηρίου»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών λιβυκών μέσων ενημέρωσης, 5 δικηγόροι προσέφυγαν στο Εφετείο για την ακύρωση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας με επικεφαλής τον Abdelhamid Dibeybe δεν έχει την εξουσιοδότηση να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Στην αίτηση ακύρωσης υποστηρίζεται ότι υπογράφηκε «μνημόνιο κατανόησης» με την Τουρκία, αλλά η συμφωνία δεν ήταν μια πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία για το πετρέλαιο και ότι παραβιάστηκαν διάφορες διατάξεις του λιβυκού πετρελαϊκού νόμου, μεταξύ των οποίων και η έλλειψη εμπειρίας των τουρκικών εταιρειών στον τομέα αυτό.

Σοζτζού: «Ένα πλήγμα στη συμφωνία της Λιβύης με την Τουρκία - Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη λιβυκή κυβέρνηση ή την Άγκυρα σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου».





Αϊντινλίκ: «Η ενεργειακή συμφωνία με τη Λιβύη θα συνεχίσει»

Εν τω μεταξύ, σε συνεντευξη του φερόμενου ως εμπνευστή του τουρκολιβυκού μνημονίου, Τζιχάντ Γιαϊτζί, αναφέρονται τα εξής:

«Το Εφετείο της Τρίπολης εξέδωσε αναστολή εκτέλεσης. Ο λόγος είναι ότι είχαμε υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας για την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τον Faiz al-Sarraj. Ο Sarraj ήταν τότε τόσο πρωθυπουργός όσο και πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου. Επομένως, δεδομένου ότι η συμφωνία υπογράφηκε με κάποιον που ‘φορούσε δύο καπέλα’, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εγκυρότητα του Μνημονίου σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της Λιβύης. Ως εκ τούτου, κανείς δεν θα μπορούσε να έχει αντίρρηση. Αλλά η συμφωνία συνεργασίας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό Dibeybe. Ο Dibeybe δεν είναι ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, υπήρχε κενό στο εσωτερικό δίκαιο της Λιβύης. Το δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει την ακύρωση της συμφωνίας. Υπάρχει τώρα ένα Προεδρικό Συμβούλιο 3 μελών. Όταν το εγκρίνουν, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ. Είναι γνωστό ότι 2 άτομα σε αυτό το Συμβούλιο έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Επομένως, η διαδικασία θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε».

Ο ναύαρχος Yayc δήλωσε επίσης ότι στον ελληνικό Τύπο προβάλλονται αβάσιμοι ισχυρισμοί σχετικά με τη δικαστική απόφαση και δήλωσε: «Η Ελλάδα ξεκίνησε μια προπαγάνδα του τύπου ‘ο Dibeybe ακύρωσε ο ίδιος αυτή τη συμφωνία για να κλείσει το μάτι στην Αίγυπτο’. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Έχει ήδη υπογράψει ο ίδιος τη συμφωνία. Ο Dibeybe είναι ένας πραγματικός υποστηρικτής της Τουρκίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτα εδώ για τους Έλληνες να είναι χαρούμενοι. Υπάρχει όμως και μια κατάσταση που η Τουρκία δεν πρέπει να αφήσει στο κενό. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο εσωτερικό δίκαιο της Λιβύης».

Το Εφετείο της Λιβύης είχε προηγουμένως αντιταχθεί στην υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Dibeybe και είχε αποφανθεί υπέρ του Fathi Bashaga, ο οποίος δρούσε με τον πραξικοπηματία Haftar. Λιβυκές πηγές ανέφεραν ότι η ομάδα του Khadaffi είναι εν γένει ενεργή στο δικαστικό σώμα, αλλά ο αντιπρόεδρος είναι άμεσα άνθρωπος του Fathi Bashaga. Για το λόγο αυτό, οι πηγές σημείωσαν ότι η ομάδα του Bashagha θα μπορούσε να εκδίδει κατά καιρούς αποφάσεις κατά του Dibeybe και δήλωσαν σχετικά με την τελευταία απόφαση: «Αυτή η υπόθεση θα προχωρήσει αφού το Προεδρικό Συμβούλιο λάβει την απόφαση».

Το Προεδρικό Συμβούλιο της Λιβύης αποτελείται από έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Mohammed al-Menfi και αντιπρόεδροι ο Abdullah al-Lafi και ο Musa al-Koni. Ο Al-Koni ήταν επίσης μέλος του Συμβουλίου υπό τον Serraj.

