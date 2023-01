Κόσμος

Ολοκαύτωμα - Πολωνία: Θησαυρός θυμάτων βρέθηκε σε ανακαίνιση σπιτιού (εικόνες)

Πολύτιμα αντικείμενα που έθαψαν άνθρωποι που θανατώθηκαν από τους ναζί βρέθηκαν σε ανακατασκευή σπιτιού.

Ένα σπάνιο και σπουδαίο εύρημα παραδόθηκε στους αξιωματούχους της Πολωνίας από εργάτες που ανακαίνιζαν σπίτι.

Οι τοπικές Αρχές στην πόλη Λοτζ (Lodz) ανακοίνωσαν τον εντοπισμό περίπου 400 κομματιών, από ασημικά, κοσμήματα, τραπεζομάντιλα κι άλλα πράγματα καθημερινής χρήσης και μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν θάψει οι Εβραίοι ιδιοκτήτες των σπιτιών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έθαψαν τα αντικείμενα πιστεύοντας ότι μια μέρα θα επιστρέψουν και τα θα έχουν πάλι», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, εξηγώντας πως, «οι περισσότεροι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα»».

«Τέτοιες ιστορίες είναι σπάνιες και πολύτιμες, είναι όμως κι ένα μεγάλο μάθημα για όλους εμάς», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τον μηχανικό που ανακαίνιζε το σπίτι, τα αντικείμενα ήταν αποθηκευμένα σε ξύλινο κουτί, που έχει κατά τόπους λιώσει και τυλιγμένα σε εφημερίδες.

Ειδικοί θεωρούν ότι, τα αντικείμενα κρύφτηκαν στην αρχή του πολέμου.

Το σπίτι στο οποίο βρέθηκε ο «θησαυρός» ήταν έξω από την περίμετρο του γκέτου Litzmannstadt, στο οποίο οι ναζί είχαν κρατήσει περίπου 200.000 Εβραίους από όλη την Ευρώπη, μέχρι και τον Αύγουστο του 1944.

Τα αντικείμενα δόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Υπεύθυνος του μουσείου είπε πως τα αντικείμενα και η ιστορία τους, κουβαλούν «συναισθήματα και βαθιές σκέψεις για το ότι, δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά αφήνουμε κάτι πίσω μας».

Πηγή: Associated Press

