Life

Τατιάνα Πάτιτζ: Πέθανε το μοντέλο των 90’s

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του ατζέντη του μοντέλου που «μεσουράνησε» τη δεκαετία του 1990.

Σε ηλικία μόλις 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Τατιάνα Πάτιτζ(Tatjana Patitz), ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά μοντέλα της δεκαετίας του 90, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του μαστού, όπως δήλωσε στο People η ατζέντης της Corinne Nicolas.

«Περιττό να πω, πόσο συντετριμμένοι είμαστε όλοι από τον θάνατό της. Συμπονετική ψυχή, ευγενική, γενναιόδωρη και φανατική υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων», πρόσθεσε.

Το μοντέλο ήταν μανιώδης ιππέας, γνωστή για τις οικολογικές της ανησυχίες και τις ενέργειες της για την διάσωση σπάνιων ειδών ζώων ειδικά των άγριων αλόγων.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram ήταν τον Αύγουστο, γιορτάζοντας την Εθνική Ημέρα Σκύλων με δύο γλυκά στιγμιότυπα των κουταβιών της, Ματίλντα και Γκάτσμπι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatjana Patitz (@tatjanapatitz)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tatjana Patitz (@tatjanapatitz)

Η Σίντι Κρόφορντ στην συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram έγραψε μεταξύ άλλων: «Ήμασταν μωρά μαζί στη βιομηχανία της μόδας και νιώθω σαν να μεγαλώσαμε μαζί. Ήμασταν σε τόσες πολλές φωτογραφίσεις και στα παρασκήνια των επιδείξεων. Την έβρισκα γλυκομίλητη, ευαίσθητη, ευγενική, περίεργη και, ποιος θα μπορούσε ποτέ να ξεχάσει αυτά τα διαπεραστικά μάτια. Η αγάπη της για τα ζώα και τη φύση ήταν μεταδοτική».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cindy Crawford (@cindycrawford)

Η Πάτιτζ ζούσε μια ήσυχη ζωή, μεγαλώνοντας τον γιο της Ζόνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Καλιφόρνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων - Σκόνδρας: Σε 5 λήπτες δίνει ζωή ο 22χρονος

Ευρωβαρόμετρο: καθολική η ανησυχία των Ελλήνων για το κόστος ζωής

Μαρούσι: η στιγμή της έκρηξης σε σύνδεσμο φιλάθλων (βίντεο)