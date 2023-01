Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός 7,2% τον Δεκέμβριο

Αύξηση από το 2021 και υποχώρηση από τον περασμένο Νοέμβριο. Οι αυξήσεις που καθόρισαν το ύψος του πληθωρισμού.

Κατά 9,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα το 2022 ,από 5,1% το 2021, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 7,2% από 8,5% τον Νοέμβριο και έναντι αύξησης 5,1% τον Δεκέμβριο 2021.

Χαρακτηριστικό για τον πληθωρισμό τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, είναι η μείωση των τιμών στον ηλεκτρισμό (8,8%) και η σχετική επιβράδυνση στην άνοδο της τιμής στο Πετρέλαιο θέρμανσης (1,4%), ωστόσο σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται σε Φυσικό αέριο (50%), Στερεά καύσιμα (24,7%) και Καύσιμα και λιπαντικά (8,6%). Στα είδη διατροφής καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και δημητριακά (18,1%), Κρέατα- γενικά (17,8%), Ψάρια- γενικά (2,4%), Γαλακτοκομικά και αυγά (25,6%), Έλαια και λίπη (21,7%), Φρούτα- γενικά (2,7%), Λαχανικά- γενικά (13,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (8,7%), Λοιπά τρόφιμα (14%), Καφέ- κακάο- τσάι (13,2%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (10,4%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (6,4%).

'Ανοδος τιμών υπήρξε επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (5,4%), Ενοίκια κατοικιών (3,7%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (4,4%), Υπηρεσίες κοινοχρήστων (1,6%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη (6,9%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (6,6%), Υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (6,7%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (18,1%), Οικιακές υπηρεσίες (6,3%), Φαρμακευτικά προϊόντα (6%), Ιατρικά προϊόντα (2,7%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (1,5%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,6%), Αυτοκίνητα καινούργια (11,1%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (8,4%), Μοτοποδήλατα- μοτοσυκλέτες (10,1%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (11,7%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (3,7%), Μεταφορά επιβατών με ταξί (32,9%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (36,7%), Μεταφορά επιβατών με πλοίο (26,7%), Διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού (3,8%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (4,1%), Κινηματογράφους- θέατρα (14,5%), Γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης (9,3%), Πακέτο διακοπών (13,2%), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (2,6%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2,7%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (7,2%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (12,6%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (2,8%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (10,9%).

Σε μηνιαία σύγκριση (Δεκέμβριος προς Νοέμβριο), υπήρξε μείωση των τιμών στην ενέργεια πλην Ηλεκτρισμού (αύξηση 1,3%) και στα καύσιμα. Ειδικότερα, μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε: Φυσικό αέριο (1,5%), Πετρέλαιο θέρμανσης (11,8%) και Καύσιμα και λιπαντικά (8,9%). Στα είδη διατροφής, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: Ψωμί (0,8%), Μοσχάρι (2,2%), Χοιρινό (2,4%), Ψάρια νωπά (3,1%), Τυριά (1,2%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (2%) και Ελαιόλαδο (2%). Αντίθετα, υπήρξαν μειώσεις τιμών σε: Φρούτα νωπά (6,1%), Λαχανικά νωπά (2,1%) και Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (2,2%). Επίσης, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: Ένδυση και υπόδηση (4,8%), Ενοίκια κατοικιών (1,2%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (2%) και Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (1,2%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν οι τιμές σε: Αυτοκίνητα καινούργια (0,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (12,2%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (5,6%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 7,2% τον Δεκέμβριο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

15,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

2,5% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

5,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2,5% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

11,3% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

2,8% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

9% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.*3,2% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

2,2% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7,6% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

5,2% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% τον Δεκέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ενώ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022- Δεκεμβρίου 2022 παρουσίασε αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021- Δεκεμβρίου 2021, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021- Δεκεμβρίου 2021 με το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2020- Δεκεμβρίου 2020.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 9,3% σε μέσα επίπεδα πέρυσι, έναντι αύξησης 0,6% το 2021. Σε ετήσια σύγκριση (Δεκέμβριος 2022 προς Δεκέμβριο 2021), ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε 7,6% έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 με το 2020. Ενώ, μεταξύ Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου 2022, υπήρξε μείωση 0,7%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η βαριά κληρονομιά της ακρίβειας την οποία αφήνει το 2022 στην κοινωνία και την οικονομία επισημοποιήθηκε σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοίνωσε μέσο πληθωρισμό έτους 9,6%. Μήνα με τον μήνα, οι τιμές των βασικών αγαθών αυξάνονται, αφού παρά τη μείωση του ρυθμού αύξησης, ο πληθωρισμός έτρεχε τον Δεκέμβριο 2022 με 7,2% σε σχέση με το 5,1% του Δεκεμβρίου 2021. Αυτή η συσσώρευση των αυξήσεων εκτινάσσει στα ύψη τις τιμές, ιδιαίτερα των ειδών διατροφής, που αυξήθηκαν κατά 15,5% ενώ σε ορισμένα είδη όπως τα γαλακτοκομικά η αύξηση είναι της τάξης του 25,6%. Αυτό αποτυπώνεται και στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ που κατατάσσει την Ελλάδα στις πλέον ακριβότερες χώρες σε ότι αφορά τις τιμές στα τρόφιμα αλλά και την ενέργεια. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι παρά τις φιέστες του υπουργού Ανάπτυξης, τα περισσότερα είδη που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού, σημείωσαν αυξήσεις τιμών μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022. Και ενώ η συσσωρευμένη ακρίβεια δοκιμάζει τις αντοχές των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, η κυβέρνηση όχι μόνο απορρίπτει τις προτάσεις μας για ριζικά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά αντί αυτών προχωρά σε προεκλογικού χαρακτήρα επιδοματικές πολιτικές υποτιμώντας τις ανάγκες της πλειονότητας των πολιτών, των οποίων οι ανησυχίες για την προοπτική φτώχειας αγγίζουν πλέον το 97% σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο».

