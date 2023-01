Υγεία - Περιβάλλον

Ημερήσιας Νοσηλείας Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σαράντος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τεράστια πρόοδος στις Αρθροπλαστικές Ισχίου & Γόνατος με την ανάπτυξη Τεχνικών Ελάχιστης Επεμβατικότητας -Minimal Invasive Surgery “MIS”, την είσοδο της Ρομποτικής υποβοήθησης MAKO, και των Πρωτοκόλλων Ταχείας Αποκατάστασης- Fast track.

Ο συνδυασμός των τριών αυτών πραγμάτων είναι ότι πιο πρωτοποριακό και καινοτόμο στις αρθροπλαστικές σήμερα.

Με τις Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας δεν κόβονται μύες ή τένοντες γύρω από το ισχίο, το τραύμα είναι ελάχιστο και η όλη επέμβαση γίνεται από μια μικρή τομή.

Με τη βοήθεια της Ρομποτικής MAKO, αφού γίνει ένα εξατομικευμένο πλάνο για τον κάθε ασθενή, ο ρομποτικός βραχίονας το εκτελεί με απόλυτη ακρίβεια χιλιοστού, με τον έλεγχο πάντα του χειρουργού.

Με τη χρήση των Πρωτοκόλλων Ταχείας Αποκατάστασης Fast track, δεν χρησιμοποιούνται παροχετεύσεις, ουροκαθετήρες ή σωληνάκια, ο πόνος και η αιμορραγία ελαχιστοποιείται και ο ασθενής ενθαρρύνεται να φάει και να πιεί ελεύθερα και να γυρίσει στις φυσιολογικές του συνήθειες αμέσως, σαν να μην είχε υποβληθεί σε επέμβαση αρθροπλαστικής.

Ο ασθενής κινητοποιείται 2 με 3 ώρες μετεγχειρητικά και μπορεί να πάρει με ασφάλεια εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα, κάνοντας πράξη την Αρθροπλαστική Ημερήσιας Νοσηλείας.

Εξιτήριο την ίδια ημέρα

Αρθροπλαστική Ημερήσιας Νοσηλείας, είναι η Αρθροπλαστική που διενεργείται με τη χρήση Πρωτοκόλλων Γρήγορης Αποκατάστασης Fast Track ή Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο με ασφάλεια σε λιγότερο από 24 ώρες και σε πολλές περιπτώσεις την ίδια κιόλας ημέρα, για να συνεχίσει την ανάρρωση στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του, αφού ο οργανισμός του είναι σε θέση να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποτελεσματικά στο χειρουργικό stress και ο πόνος είναι ελεγχόμενος.

Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς της χειρουργικής ομάδας και της αναισθησιολογικής ομάδας, με τη νοσηλευτική ομάδα του χειρουργείου, αλλά και με τους φυσικοθεραπευτές και τις άλλες ομάδες ειδικοτήτων, όπως παθολόγους, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, και είναι δυνατή χάρη στο συνδυασμό τριών πραγμάτων: Τεχνικών Ελάχιστης Επεμβατικότητας, Ρομποτικής και Πρωτοκόλλων Ταχείας Αποκατάστασης Fast track.

Εκτός από πρωτοποριακή και επαναστατική είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή μας, όπου η λιγότερο δυνατή παραμονή στο νοσοκομείο μειώνει σημαντικά τους κινδύνους, τόσο από νοσοκομειακές λοιμώξεις, όσο και του κορωνοϊού.

Λιγότερος πόνος και αιμορραγία

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός με τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας, σεβασμού και προστασίας των μαλακών μορίων (τεχνική Superpath ή mini posterior approach, Ρομποτική ισχίου ή γόνατος), σε συνδυασμό με τεχνικές διήθησης των μαλακών μορίων, μέσω ειδικών φαρμάκων (LIA-Local Infiltration) και βεβαίως τη συνδρομή της αναισθησιολογικής του ομάδας, μειώνει σημαντικά την αιμορραγία και το μετεγχειρητικό πόνο. Ο πόνος, αντιμετωπίζεται πλέον με απλά παυσίπονα από το στόμα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρήσης ισχυρών οπιούχων ή μορφίνης.

Ο συνδυασμός, των παραπάνω τεχνικών, επιτρέπει τελικά στον ασθενή να κινητοποιηθεί 2 μόλις ώρες μετά το χειρουργείο και να περπατήσει, με τη βοήθεια βακτηρίας, είτε ακόμα και χωρίς αυτή. Παράλληλα, μειώνονται πολλές από τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως οι αναπνευστικές λοιμώξεις, οι θρομβώσεις κ.ά.

Γρηγορότερη Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση του ασθενούς, η ανάρρωση και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και την προηγούμενη λειτουργικότητα του με την Αρθροπλαστική Ημερήσιας Νοσηλείας, είναι σημαντικά γρηγορότερη, τόσο για Αρθροπλαστικές Ισχίου, όσο και Γόνατος. Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ερευνών μάλιστα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει σαφώς επιβεβαιώσει τα ανώτερα αποτελέσματα και πλεονεκτήματα των Fast Track & Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols.

Γι’ αυτό και η διεθνής τάση, είναι να υιοθετούνται αυτά τα πρωτόκολλα όχι μόνο στις ορθοπαιδικές αλλά και σε όλο και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

*Άρθρο του Κωνσταντίνου Σαράντου, Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Επιστημονικού Συνεργάτη ΥΓΕΙΑ

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)

.