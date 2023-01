Υγεία - Περιβάλλον

Τσίπρας: Το ΕΣΥ είναι ίσως στη χειρότερη στιγμή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Παίδων Πεντέλης βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους γονείς των παιδιών που νοσηλεύονται. Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για "τραγική κατάσταση" στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε μια περίοδο "αναζωπύρωσης της υγειονομικής κρίσης" και "τεράστιας" έλλειψης φαρμάκων, εξαιτίας των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

"Η χώρα βιώνει μια παρατεταμένη κρίση δημόσιας υγείας εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας πως "βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ίσως στη χειρότερη στιγμή του από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά".

"Έχουμε πολλά χειρουργεία να αναβάλλονται, πολλές κλινικές να μην μπορούν να λειτουργήσουν, έχουμε εκατοντάδες ασθενείς σε λίστες αναμονής. Ιδίως στις παιδιατρικές δομές υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων. Η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική και οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες", υπογράμμισε, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "έχει οδηγήσει στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από την απαξίωση του, μέσα από την ιδιωτικοποίηση του, μέσα από μία πολιτική που δίνει χώρο μονάχα στο κέρδος, στην κερδοσκοπία". "Μια κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για την δημόσια υγεία είναι μια κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για την κοινωνική ασφάλεια", σημείωσε και κατέληξε:

"Ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια απάντηση που αφορά τόσο στην ασφάλεια της κοινωνίας όσο όμως και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Θα αγωνιστούμε για αυτό, είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στις Ελληνίδες και του Έλληνες".

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: η Ανακρίτρια την ρωτούσε αν βλέπει όνειρα, λες και ήταν σε πρωινάδικο (βίντεο)

Τουρκικός Τύπος για τουρκο-λιβυκό μνημόνιο: “απρόσμενη” η δικαστική ακύρωση

Ζώδια: ο Άρης και οι προβλέψεις της Πέμπτης