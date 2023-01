Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Συνεχίζεται η απολογία της κατηγορούμενης για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την αίτηση εξαίρεσης κατά της 35ης ανακρίτριας που υπέβαλλε χθες, μετά από πολύωρη απολογία που βρισκόταν σε εξέλιξη, η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η 34χρονη προσέφυγε κατά της δικαστικής λειτουργού ισχυριζόμενη ότι μεροληπτεί σε βάρος της.

Μετά την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου η κατηγορούμενη θα μεταχθει στα δικαστήρια για να ολοκληρωθεί η απολογία της για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

