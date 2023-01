Κόσμος

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)

Νεκροί, ανυπολόγιστες καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης στην Καλιφόρνια.

Η Καλιφόρνια επλήγη χθες Τετάρτη από κυκλώνα που προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο να επιδεινωθούν οι πλημμύρες που έχουν ήδη έχουν σημειωθεί στην πολιτεία και προκληθούν νέες κατολισθήσεις.

Ήδη 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη δυτική αυτή πολιτεία των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει τον όγκο του νερού, ενώ έχουν προκληθεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, πλημμύρες, έχουν ξεριζωθεί δέντρα και έχουν κοπεί μεγάλες οδικές αρτηρίες, με τα νερά πολλές φορές να παρασέρνουν οχήματα.

Σε κάποιες περιοχές της Καλιφόρνιας έχει καταγραφεί ρεκόρ βροχοπτώσεων, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και 150 χρόνια.

«Ένας τεράστιος κυκλώνας στα ανοικτά των δυτικών ακτών θα προκαλέσει νέες έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρές ριπές ανέμου (την Τετάρτη), αυτή τη φορά στη βόρεια Καλιφόρνια», είχε ανακοινώσει η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), προειδοποιώντας ότι στην περιοχή ενδέχεται να πέσουν κατά τόπους έως και 18 εκατοστά βροχής.

Χθες το απόγευμα περισσότερα από 55.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ μετέβη την Τρίτη στην κομητεία Σάντα Κρουζ, μία από τις πλέον πληγείσες από τις αλλεπάλληλες καταιγίδες. Προειδοποίησε μάλιστα για νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, λιγότερα ισχυρά αλλά εξίσου επικίνδυνα.

«Αναμένουμε ότι αυτές οι καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως τις 18 Ιανουαρίου», τόνισε.

Αγνοούμενο παιδί

Σύμφωνα με το γραφείο του Νιούσομ, από τις καταιγίδες έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους 18 άνθρωποι, αριθμός «διπλάσιος σε σχέση με τα θύματα από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ετών».

Στο Πάσο Ρόμπλες, στην κεντρική Καλιφόρνια, ένα παιδί 5 ετών παρασύρθηκε από τα νερά τη Δευτέρα την ώρα που η μητέρα του το πήγαινε με το αυτοκίνητο στο σχολείο. Μέχρι χθες αγνοούνταν.

Οι έρευνες συνεχίζονται «και θα τις συνεχίσουμε μέχρι να το βρούμε», διαβεβαίωσαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σαν Λούις Ομπίσπο.

Η Καλιφόρνια υφίσταται αυτή την περίοδο «μια επίθεση χωρίς τέλος από ατμοσφαιρικά ποτάμια», ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο από το 2005, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Αν και είναι δύσκολο να βρεθεί σαφής σύνδεση μεταξύ των καταιγίδων αυτών και της κλιματικής αλλαγής, οι επιστήμονες εξηγούν ότι η υπερθέρμανση της Γης εντείνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.

