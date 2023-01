Υγεία - Περιβάλλον

ΕΑΔ: Γιατρός έκανε καταγγελία για συνταγογραφήσεις εν αγνοία του

Πώς κατάφερε να εντοπίσει τις συνταγογραφήσεις που είχαν περαστεί στο σύστημα... εν αγνοία του. Τι καταγγέλει.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, τον Δεκέμβριο του 2022 διενήργησε έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη ιατρού, αναφορικά με συνταγογράφηση, εν αγνοία του, φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στις ναρκωτικές ουσίες.

Ο έλεγχος εστιάστηκε: α) στα στοιχεία καταχώρισης και εκτέλεσης των συνταγών όπως αυτά τηρούνται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) στην εξέταση προσώπων και συγκεκριμένα του καταγγέλλοντος και των φαρμακοποιών στα φαρμακεία των οποίων εκτελέστηκαν οι συνταγές.

Διαπιστώσεις κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο:

• Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχαν καταχωριστεί συνολικά τριάντα μία συνταγές στο όνομα του καταγγέλλοντος εν αγνοία του, εκ των οποίων είχαν εκτελεστεί οι είκοσι οκτώ συνταγές.

• Οι συνταγογραφούμενες δραστικές ουσίες των εν λόγω φαρμακευτικών σκευασμάτων υπάγονταν στις διατάξεις του ν.3459/2006 (Α΄103) περί ναρκωτικών ουσιών.

• Η ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών είχε πραγματοποιηθεί από ιατρό, ο οποίος υπηρετούσε ως επικουρικός ιατρός, ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, σε μονάδα υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

• Κατά την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών από τα φαρμακεία, δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα που αφορούσαν στην ταυτοποίηση του/της ασθενή για τον/την οποία έχει καταχωριστεί ηλεκτρονική συνταγή.

• Οι εν λόγω συνταγές εκτελέστηκαν σε ποσοστό 96,4% σε φαρμακεία πλησίον της οικείας του ιατρού.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε: α) Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ενέργειες αρμοδιότητάς τους αναφορικά με τις δικλίδες ασφαλείας κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών ουσιών και β) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.

