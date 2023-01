Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Τάισον: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έφτασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην πόλη της Μακεδονίας.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα λογίζεται σε λίγο, ακόμη και μέσα στην ημέρα ο Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος έφτασε -όπως αναμενόταν- λίγο μετά τις 15:00 στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Δικέφαλο του Βορρά και να αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Τάισον έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 1,5 έτους, θα υπογράψει και θα αρχίσει τις προπονήσεις.

