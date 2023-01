Κοινωνία

Κηδεία Τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου: Η ώρα της τελετής και τα μέτρα ασφαλείας

Στο Τατόι βρέθηκαν μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά. Τα μέτρα ασφαλείας και οι σχεδιασμοί για την κηδεία.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στην Μητρόπολη, θα μεταφερθεί η σορός στις 6 το πρωί και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 10. Σε αυτές τις 4 ώρες όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Στην εξόδιο ακολουθία θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, μαζί με τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Όπως ανακοινώθηκε, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, και θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία.

Μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός του τέως Βασιλιά έπειτα θα μεταφερθεί στους βασιλικούς τάφους στο Τατόι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία «Η εξόδιος ακολουθία του Βασιλέως Κωνσταντίνου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τατοΐου. Ο χρόνος της ακολουθίας, της ταφής καθώς και η παραμονή της σορού στην Εκκλησία θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Προσωπικό Γραφείο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πρώην Βασιλέως των Ελλήνων». Τι ζήτησε από τον Ιερώνυμο η οικογένεια Νωρίτερα, είχε κατατεθεί αίτημα από την οικογένεια στη Μητρόπολη, με την Ιερά Σύνοδο να εκδίδει σχετική ανακοίνωση. «Σήμερα ο Μακαριώτατος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκδημήσαντος τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου Β’, η οποία και τους προσκάλεσε στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής τάξεως και εθιμοτυπίας», τονιζόταν σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, μετά το τέλος της συνεδρίασης. O τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος θα κηδευτεί ως ιδιώτης, όπως αποφάσισε η διυπουργική επιτροπή που συνεδρίασε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Τατόι η βασιλική οικογένεια Σήμερα, Πέμπτη ο γιος του, Νικόλαος έφτασε λίγο πριν τις 11:00 στο Τατόι με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, αλλά και της συζύγου του Τατιάνα Μπλάτνικ ώστε να ελέγξει τις εργασίες και τις προετοιμασίες για την τελετή της Δευτέρας. Λίγο αργότερα έφτασε και σύζυγου του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, Άννα Μαρία, ο αδερφή του Σοφία και ο γιος του Φίλιππος. Οι γιοι τού τέως βασιλιά, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος, πέρασαν χθες το μεσημέρι την πόρτα του Μαξίμου προκειμένου να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες, όπου συναντήθηκαν με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Ποιοι γαλαζοαίματοι αναμένονται στην κηδεία του Κωνσταντίνου Ο ακριβής χρόνος ταφής εξαρτάται και από διαδικαστικά θέματα, όπως οι προσκλήσεις που θα σταλούν. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αδιασταύρωτες πληροφορίες ότι τον βρετανικό βασιλικό οίκο θα εκπροσωπήσει είτε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είτε η πριγκίπισσα Αννα θα έρθουν στην Αθήνα η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, ο Φίλιππος της Ισπανίας και μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Εικάζεται, πάντως, ότι η εξόδιος θα γίνει έως τις 12 το μεσημέρι. Τα μέτρα ασφαλείας Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών θα βρίσκονται στο «πόδι» από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, καθώς η άφιξη μελών βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης επιβάλει τα μέτρα να είναι «υψηλού επιπέδου», όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον skai.gr ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ. «Φρούριο» θα θυμίζει την Δευτέρα το κέντρο της Αθήνας, κυρίως γύρω από το Σύνταγμα και την Mητρόπολη Αθηνών με «αγκυροβολημένους» αστυνομικούς στις ταράτσες των παρακείμενων κτηρίων και drones, ενώ αναμένεται από νωρίς το πρωί να τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδήσεις σήμερα: Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)