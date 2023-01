Κόσμος

Ξεκληρίστηκε οικογένεια από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Το ζευγάρι (ένας 45χρονος και μια 40χρονη) και τα τέσσερα παιδιά τους (ηλικίας από 10 έως 18 ετών) βρήκαν τραγικό θάνατο. Τι ακριβώς συνέβη.

Παρανάλωμα του πυρός, ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου, έγινε σήμερα το σπίτι μιας εξαμελούς οικογένειας σε κοινότητα του κρατιδίου Χαριάνα, στη βόρεια Ινδία.

Το ζευγάρι (ένας 45χρονος και μια 40χρονη) και τα τέσσερα παιδιά τους (ηλικίας από 10 έως 18 ετών) βρήκαν τραγικό θάνατο.

«Στο σπίτι εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την έκρηξη φιάλης υγραερίου» που η οικογένεια χρησιμοποιούσε για το μαγείρεμα, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. «Έξι άνθρωποι -- το ανδρόγυνο και τα τέσσερα παιδιά του (δύο αγόρια και δύο κορίτσια) -- έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά», συμπλήρωσε.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από τη Δυτική Βεγγάλη και οι γονείς είχαν βρει δουλειά σε εργοστάσιο της πόλης Πανίπατ.

Η αστυνομία είπε ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση από γείτονες που είδαν καπνούς να ξεπηδούν από το σπίτι. «Η οικογένεια έμενε σε ένα μικρό σπίτι που είχε ενοικιάσει.

Όταν έφθασαν οι πυροσβέστες, το οίκημα είχε ήδη γίνει παρανάλωμα του πυρός. Τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα», εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

