Κοινωνία

Γαλάτσι: Εντοπίστηκε δραπέτης φυλακών κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα

Τι βρέθηκε στην κατοχή του δραπέτη φυλακών.



Συνελήφθησαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης του Ν. περί όπλων, πλαστογραφία και υπόθαλψη εγκληματία, στην περιοχή του Γαλατσίου.

Κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, μια γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια και ένα πλαστό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 11-1-2023 στο Γαλάτσι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο αλλοδαποί ηλικίας 43 και 36 ετών, κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, πλαστογραφία και υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, μετά από έρευνα σε οικία στο Γαλάτσι, κατελήφθη ο 43χρονος να κατέχει πιστόλι των 9mm και γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια.Στην ίδια οικία ευρισκόμενος ο 36χρονος, διαρκούσης της έρευνας, αποπειράθηκε να δώσει στον προαναφερόμενο πλαστό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς με στοιχεία τρίτου ατόμου και φωτογραφία του 43χρονου, με σκοπό να ματαιώσει τη δίωξη.

Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων του 43χρονου, διαπιστώθηκε ότι αναζητείται ως δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών για ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.Κατασχέθηκαν πιστόλι των 9mm με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια και ένα πλαστό Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

