Δολοφονία Γιάννη Μακρή: Τα δύο αδέρφια “δείχνουν” εμπλοκή τρίτου προσώπου

Ποιον προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τα δύο αδέρφια από τη Βουλγαρία που κατηγορούνται για τη δολοφονία Μακρή.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ο πρώην διοικητής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ανέλυσε στο εφετείο τα στοιχεία, που οδήγησαν στην εξιχνίαση τής δολοφονίας του Γιάννη Μακρή έξω από το σπίτι του, τον Οκτώβριο του 2018.

Σημαντικά δεδομένα για την έρευνα άντλησαν οι αρχές από τις κάμερες, που κατέγραψαν τα οχήματα στην περιοχή.

"Καταλήξαμε στην εταιρεία ενοικιάσεως και διαπιστώσαμε ότι είχαν ενοικιάσει πολλά αυτοκίνητα… Όλα αυτά τα οχήματα είχαν παρουσία στο δρόμο που διέμενε το θύμα. Εξαιρετική σύμπτωση: όποια αυτοκίνητα νοίκιασαν οι κατηγορούμενοι πέρασαν μπροστά από το σπίτι του θύματος" είπε ο κ. Κωνσταντίνος Χασιώτης.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φρόντισαν να εξαφανίσουν ενοχοποιητικά στοιχεία από το αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησαν τη νύχτα της δολοφονίας "Το έπλυναν με σύστημα. Με βιολογικό καθαρισμό. Κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Έχει λογική να γίνει αυτή η κίνηση, γιατί προφανώς και ήθελαν να εξαφανίσουν στοιχεία. Επίσης, οι ίδιοι το έπλυναν και δεν άφησαν άλλους να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί ήξεραν πώς και πού να γίνει με ακρίβεια η εξαφάνιση κάποιων στοιχείων" τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι δύο άνδρες μαζί ήρθαν από τη γενέτειρά τους, μαζί παρακολουθούσαν το θύμα και μόνον την ώρα της εκτέλεσης ο ένας έμεινε μακριά από το σημείο, μέσα στο όχημα διαφυγής.

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της κ. Καρύδα ανέφερε πως "περιγράφουμε τα στοιχεία που με επιστημονικό και χειρουργικό τρόπο συνέλεξε η ασφαλεια, οι αρχές μας και μας έφεραν στο σημείο που βρισκόμαστε".

Οι δύο καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό επιμένουν ότι είναι αθώοι και μάλιστα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία για την εμπλοκή άλλου προσώπου.

Ο κ. Τάρτης, συνήγορος υπεράσπισης είπε πως "προέκυψε η παρουσία τρίτου προσώπου στο σημείο, που προσομοιάζει με τον κατηγορούμενο και είναι φίλος του θύματος. Αυτό ερευνούμε τώρα".

Η εκδίκαση τής υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί στις 7 Φεβρουαρίου.