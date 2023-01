Πολιτική

ΗΠΑ για Φαρμακονήσι: Η εδαφική κυριαρχία όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστή

Το σχόλιο του State Department με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι όπου σκάφος του Λιμενικού Σώματος δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία τα χωρικά ύδατα των νησιών που βρίσκονται στο ανατολικό Αιγαίο, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τη πάγια αμερικανική θέση που καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν».

