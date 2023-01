Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Υπάλληλος έκλεβε από τα απολεσθέντα του αεροδρομίου

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών. Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αρχές.



Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός για κλοπές από αποσκευές επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.Επιπλέον, συνελήφθη 39χρονη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 11-1-2023 στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας της Διεύθυνσης Αερολιμένα Αθηνών, 41χρονος ημεδαπός και 39χρονη ημεδαπή για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περίπτωσης κλοπής ασύρματων ακουστικών από αποσκευές επιβάτιδας, η οποία ταξίδεψε μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος τυγχάνει υπάλληλος του γραφείου απολεσθέντων εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης που συνεργάζεται με πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντα στο Περιστέρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• σπρέι πιπεριού

• 9 φορητά ηχεία αναπαραγωγής ήχου

• 41 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

• 35 κινητά τηλέφωνα

• 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

• 16 τάμπλετ

• 95 φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (usb-stick)

• ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

• 13 τσαντάκια

• 41 ρολόγια χειρός

• 47 γυναικείες τσάντες

• 23 ζευγάρια γυαλιών οράσεως-ηλίου

• 13 πορτοφόλια

• Πλήθος καπνικών προϊόντων χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης

• Πλήθος κοσμημάτων (δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια, βραχιόλια, αλυσίδες )

• Πλήθος χαρτονομισμάτων από διάφορες χώρες (Ταϋλάνδης, Λιβάνου, Ιράν Γκάνας, Τανζανίας, Μεξικού, Μαλαισίας)



Επιπλέον, εξιχνιάστηκε μία ακόμα περίπτωση κλοπής και συγκεκριμένα κινητού τηλεφώνου από αποσκευή, το οποίο ο κατηγορούμενος παρέδωσε σε 39χρονη ημεδαπή (οικείο του πρόσωπο) προς χρήση, η οποία γνώριζε την προέλευση του και συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του 41χρονου και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις είναι σε εξέλιξη.

