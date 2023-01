Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Σπουδαία νίκη για τον “Θρύλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές αν και παρουσίασαν τάσεις αυτοχειρίας στην τελευταία περίοδο, κατάφεραν να φύγουν με το ροζ φύλο αγώνα από την Ιταλία.

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο «διπλό» στην Μπολόνια και με ρεκόρ 12-7 διατήρησε τη θέση του στην τετράδα της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 85-83 από την έδρα της Βίρτους, για την 19η αγωνιστική, με τους Σακίλ ΜακΚίσικ (21π.), Σάσα Βενζένκοφ (22π., 10ρ.) και Κώστα Παπανικολάου (17π.) να οδηγούν την επίθεση και να καλύπτουν το κενό του Κώστα Σλούκα (στομαχικές διαταραχές).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 38-42, 53-63, 83-85

Το «τρίο» των Βεζένκοφ, ΜακΚίσικ και Παπανικολάου «υπέγραψε» την αγχωτική νίκη του Ολυμπιακού, με 83-85, επί της Βίρτους, στην Μπολόνια, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +10 στα τέλη της 3ης περιόδου, επέτρεψε στην αντίπαλό του να τον απειλήσει στο τέλος, αλλά οι τρεις προαναφερόμενοι βγήκαν μπροστά στα δύσκολα και οι Πειραιώτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, μετά το... στραβοπάτημα στο Μονακό (12-7).

Αν και με στομαχικές διαταραχές (για τον ίδιο λόγο έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Σλούκας), ο Βεζένκοφ υπερέβαλε εαυτόν για να βοηθήσει την ομάδα του, σημειώνοντας 22 πόντους (3/6 τρίποντα) και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ. Ο ΜακΚίσικ είχε συγκομιδή 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» πρόσθεσε 17 πόντους, με 4/7 τρίποντα.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στο τέλος, με 21 πόντους (5/11 τρίποντα) έκανε ό,τι μπορούσε για να δυσαρεστήσει την πρώην ομάδα του, αλλά εν τέλει η Βίρτους υποχώρησε στο 8-11.

Διαιτητές: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Περούγκα (Ισπανία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο)

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Κορντινιέ 6, Παγιόλα 8 (1), Μπακο 8, Τζαϊτέ 2, Λούντμπεργκ 6, Σενγκέλια 11 (1), Χάκετ, Μίκι 8, Οτζελέγιε 13 (2), Τεόντοσιτς 21 (5)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (1), Κέιναν 2, Λούντζης 3 (1), Λαρεντζάκης 4, Φαλ 5, Βεζένκοφ 22 (3), Παπανικολάου 17 (4), Μπόλομποϊ, Πίτερς 3 (1), Μπλακ, ΜακΚίσικ 21 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρονικές απάτες: Οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

ΕΑΔ: Γιατρός έκανε καταγγελία για συνταγογραφήσεις εν αγνοία του