Κορονοϊός - “Κράκεν”: τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσες μολύνσεις του εξαιρετικά μεταδοτικού υποστελέχους εντοπίστηκαν στην Ελλάδα. Πόσοι θάνατοι από γρίπη καταγράφηκαν την πρώτη εβδομάδα του έτους.

Τα έξι πρώτα κρούσματα της παραλλαγής ΧΒΒ.1.5 “Κράκεν” καταγράφηκαν στην Ελλάδα στην πρώτη εβδομάδα του χρόνου. Τα 3 προέκυψαν από αναδρομικό έλεγχο και τα άλλα τρία καταγράφηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε.

Ανήσυχοι παραμένουν οι επιστήμονες για τη νέα υποπαραλλαγή Όμικρον XBB.1.5 «Κράκεν», του κορονοϊού SARS-CoV-2, με δεδομένο ότι θεωρείται τόσο μεταδοτική που ο κίνδυνος να μεταδοθεί είναι μεγάλος, ακόμα και σε αυτούς που ήδη έχουν μολυνθεί και είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η XBB.1.5 είναι «η πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής». Πρόκειται για μια μεταλλαγμένη έκδοση της Όμικρον XBB, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία τον περσινό Αύγουστο.

Η XBB.1.5 έχει πλέον εντοπιστεί σε 26 χώρες

Στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις που αφορούν την εβδομάδα 2 Ιανουαρίου έως 8 Ιανουαρίου 2023, γίνεται ανασκόπηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV) στη χώρα μας για την εβδομάδα 01/2023.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα

η μείωση αφορούσε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση την ομάδα 15-64 ετών

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 128

καταγράφηκαν 149 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 51-98)

η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη υπο-παραλλαγή της Όμικρον

η ποσοστιαία αναλογία της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις

υπόλοιπες υπο-παραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5

μεταξύ των στελεχών BA.2, η συχνότερα αναγνωριζόμενη υπο-παραλλαγή είναι η BA.2.75

ακολουθούμενη από την υπο-παραλλαγή XBB

η υπο-παραλλαγή XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί συνολικά σε 6 δείγματα (3 από αυτά προέκυψαν με

αναδρομικό έλεγχο των δειγμάτων της υπο-παραλλαγής XBB προηγούμενων εβδομάδων)

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 3 από τις 6 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μείωση

καταγράφηκαν 7 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α, που αφορούσαν νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι την εβδομάδα 01/2023

συνολικά από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 01/2023 νοσηλεύτηκαν 36 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

συνολικά από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 01/2023 ανιχνεύτηκαν 221 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης, εκ των οποίων τα 218 (99%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν στελέχη τύπου Β

από τα 215 στελέχη τύπου Α, τα 209 (97%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 6 (3%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

η θετικότητα δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σε δείγμα από μαζικές δειγματοληψίες στην κοινότητα (non-sentinel δείγματα)

Στην εν λόγω έκθεση, γίνεται ανασκόπηση, μεταξύ άλλων, και των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για την CoViD - 19.

Στο δελτίο δεν καταγράφεται και πάλι συνολικός αριθμός κρουσμάτων (η τελευταία καταμέτρηση ήταν 47.497) του εν λόγω χρονικού διαστήματος, ούτε τα συνολικά κρούσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 128 νέες διασωληνώσεις ασθενών με λοίμωξη CοViD-19 (119 την προηγούμενη εβδομάδα), και 149 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (την προηγούμενη φορά ήταν 141).

Η ηλικία των διασωληνωμένων πέφτει σταθερά. Στα μέσα Δεκεμβρίου, η μέση ηλικία των διασωληνωμένων έιχε φτάσει τα 77 έτη, υποχωρώντας σταδιακά στα 75 έτη. Το στοιχείο δείχνει πως η αύξηση των διασωληνώσεων αφορά ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Υπερβάλλουσα θνητότητα

Ο ΕΟΔΥ εξακολουθεί να δίνει χαμηλό αριθμό θνητότητας παρά το γεγονός ότι η Eurostat εμφάνιζε πριν από λίγο καιρό πρώτη την Ελλάδα σε υπερβάλλουσα θνητότητα.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, σε ό,τι αφορά την επιτήρηση θνητότητας - θανάτων κατά την εβδομάδα 53/2022, το z-score (μέγεθος μέτρησης θανάτων) για την Ελλάδα ήταν για άλλη μια φορά χαμηλότερο του 4 που χαρακτηρίζεται από το EuroMOMO ως χαμηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα.

Η αύξηση στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα θεωρείται μέτρια όταν είναι μεγαλύτερη από 4 και μικρότερη ή ίση με 7 τυπικές αποκλίσεις, υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 7 και μικρότερη ή ίση με 10 τυπικές αποκλίσεις, πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 10 και μικρότερη ή ίση με 15 τυπικές αποκλίσεις, και ασυνήθιστα πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 15 τυπικές αποκλίσεις.

