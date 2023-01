Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Κρήτη και Θήβα επισκέφθηκε την νύχτα ο “Εγκέλαδος”

Πάνω από 4 Ρίχτερ ήταν η μία δόνηση. Δείτε το επίκεντρο και το ακριβές μέγεθος των δονήσεων.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός καταγράφηκε σήμερα στις 05:31, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 36 χιλιομέτρων νότια από τον παραθαλάσσιο οικισμό Τσούτσουρος του Ηρακλείου, στην νότια Κρήτη ή σε απόσταση 394 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,3 χιλιόμετρα.

Έντεκα λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 05:42, σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, στην Βοιωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε απόσταση 7 χιλιομέτρων ανατολικά - βορειοανατολικά από το χωριό Ύπατο.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Το βράδυ της Πέμπτης συνεδρίασε η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, που συνεκλήθη έπειτα από συνεννόηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη και του προέδρου του ΟΑΣΠ και προέδρου της Επιτροπής, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα.

Σύμφωνα με το ομόφωνο πόρισμα των μελών της Επιτροπής:

Η σεισμική διακινδύνευση στην Ανατολική Κρήτη είναι εξαιρετικά μικρή, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Στις περιοχές της Θήβας και της Εύβοιας καταγράφονται και αξιολογούνται τα νεότερα δεδομένα, με στόχο την πληρέστερη παρακολούθηση των σεισμικών ακολουθιών. στη βόρεια Λέσβο είναι σε εξέλιξη και παρακολουθείται. Δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργοποίησης παρακείμενων ρηξιγενών ζωνών. Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργοποίησης παρακείμενων ρηξιγενών ζωνών.

Στους πολίτες της Λέσβου συστήνεται: (α) να αποφεύγουν την είσοδο και την παραμονή τους σε κτίρια που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά «Μη Κατοικήσιμα» από τα αρμόδια κλιμάκια μηχανικών και (β) να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό.

Ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου να παραμείνει σε επιφυλακή και να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προκειμένου να συγκληθεί και πάλι αν χρειαστεί.

Παράλληλα, όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΜΑΚ, παραμένουν σε ετοιμότητα.

