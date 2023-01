Life

Δίκη Φιλιππίδη: Η πρόταση της Εισαγγελέως για τον ηθοποιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κάθεται στο εδώλιο του κατηγορούμενου για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Την κρίση της Εισαγγελέως της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα ακούσει σήμερα ο ηθοποιός και θιασάρχης Πέτρος Φιλιππίδης που επί δέκα μήνες δικάζεται για πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος τριών συναδέλφων του.

Ο γνωστός στο ευρύ κοινό για τις ερμηνείες του σε κωμικούς ρόλους κατηγορούμενος μετά από μία μαραθώνια απολογία που έδωσε ενώπιον των δικαστών την Δευτέρα , σήμερα θα βρεθεί ένα ακόμη βήμα πριν το τέλος της διαδικασίας που θα σφραγιστεί με την ετυμηγορία του δικαστηρίου για το αν είναι ή όχι ένοχος για όσα κατήγγειλαν σε βάρος του οι τρεις ηθοποιοί που τον έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με τον ηθοποιό να μετάγεται από την φυλακή στο εδώλιο, καθώς τον Ιούλιο του 2021 είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση, η οποία αφορά βιασμό, αλλά και δύο απόπειρες βιασμού. Στην πορεία της δίκης, ήταν το ΜΟΔ που τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι θιασάρχης μπορεί να βγει από την φυλακή και του επέβαλε περιοριστικούς όρους. Στην πρόταση της για την έξοδο του ηθοποιού από την φυλακή, η Εισαγγελέας είχε αναφέρει πως δεν θεωρεί πως ο κατηγορούμενος, για έναν βιασμό κατ' εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού κατά τριών συναδέλφων του, παραμένει επικίνδυνος για την διάπραξη νέων αδικημάτων. Είχε αιτιολογήσει μάλιστα αυτή την άποψη της, επισημαίνοντας ότι ο θιασάρχης "είναι ανεπιθύμητος στον τόπο δράσης του, δηλαδή σε θεατρικούς χώρους" και επιπλέον ότι πλέον οι συνεργάτιδες του είναι ενημερωμένες για όσα του καταλογίζονται και επομένως σε θέση να προφυλαχθούν.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, ο ηθοποιός φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014.Σε δύο από τις περιπτώσεις οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση του καταλογίζεται ότι επιχείρησε να βιάσει συνάδελφο του μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Οι δικαστικές αρχές προσάπτουν στον επιφανή καλλιτέχνη μία "μακρά περίοδο δράσης" την οποία προσδιορίζουν από το 2008 έως και το 2014, κατά την οποία "φέρεται εκμεταλλευόμενος τη θέση του σκηνοθέτη - θιασάρχη και ασκώντας εξουσία, να προχωρούσε σε πράξεις κατά της γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος των θυμάτων του"

Σήμερα η Εισαγγελική λειτουργός θα αναπτύξει στους τρεις τακτικούς δικαστές και στους τέσσερις ενόρκους, την κρίση της για τον ηθοποιό μετά την εξαντλητική διαδικασία που έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Με το "ένοχος" ή "αθώος" της Εισαγγελέως, που έχει ειδικό βάρος για το δικαστήριο χωρίς να το δεσμεύει στην απόφαση του, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση των δικαστών που θα κρίνει την "επόμενη μέρα" του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος ο Πέτρος Φιλιππίδης απολογούμενος , σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, δήλωσε οργισμένος στους δικαστές πως ο χώρος του θεάτρου και των ηθοποιών "τελείωσε για εμένα", ενώ με πικρία και θυμό είπε πως "ούτε να τους ξαναδώ δεν θέλω, ούτε απέξω δεν θέλω να περάσω". Ο Φιλιππίδης, εν μέσω πολλών συναδέλφων του που βρέθηκαν στο δικαστήριο προς συμπαράσταση των φερόμενων θυμάτων, δήλωσε αθώος, δήλωσε "χορτασμένος από αγάπη και καταξίωση", ενώ είπε πως όλη η υπόθεση σε βάρος του αφορά τη μήνιν συγκεκριμένων συναδέλφων του που δεν τους έδωσε ρόλους και θέλησαν "να με βγάλουν από το θέατρο..για να πάρουν άλλοι τα ηνία".

Σήμερα το πρωί η Εισαγγελέας με την πρόταση της θα δηλώσει αν οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου την έπεισαν για την αθωότητα του ή αν στην κρίση της βαραίνουν άλλα δεδομένα, καταθέσεις και κυρίως όσα είπαν οι γυναίκες που στάθηκαν με μεγάλη ή μικρότερη δυσκολία απέναντι στο δικαστήριο και μίλησαν για εκείνα που καταγγέλλουν. Δύο από αυτές κατέθεσαν με τις πόρτες του δικαστηρίου κλειστές μην θέλοντας να μιλήσουν δημόσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός: Κρήτη και Θήβα επισκέφθηκε την νύχτα ο “Εγκέλαδος”

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του