Οικονόμου για Καλογρίτσα - Παππά: Αμείλικτα τα ερωτήματα για τις διαδρομές μαύρου χρήματος

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την κατάθεση της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα.

«Μετά από όσα φοβερά κατέθεσε ενόρκως η κ. Διαμαντή για τις διαδρομές μαύρου χρήματος μεταξύ των κυρίων Νίκου Παππά, Χρήστου Καλογρίτσα και 'Αρτεμη Αρτεμίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογραφικών βραχιόνων του, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και ο κ. Τσίπρας προσωπικά χρωστάει σαφείς απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Απαντήσεις για όλα αυτά που επί χρόνια υποκριτικά αρνιόταν πως είχαν συμβεί», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Και πρόσθεσε: Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τις δραστηριότητες του κ. Παππά, του στενότερου και παλιότερου συνεργάτη του; Γιατί εξακολουθεί να τον στηρίζει και να τον καλύπτει πολιτικά; Πόσες σακούλες και με τι ποσά κατέληξαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ;

Αντί να κάνουν κηρύγματα ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να απαντήσουν σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα».

