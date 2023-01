Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Μάνα πήγε ναρκωτικά σε…παντόφλες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρηματική αλλά όχι προνοητική ήταν η μητέρα κρατούμενου των φυλακών Κορυδαλλού.

Ναρκωτικά σε παντόφλες πήγε μία γυναίκα στον κρατούμενο γιο της στον Κορυδαλλό.

Η ευρηματικότητα της γυναίκας, όμως, πιάστηκε στον έλεγχο.

Είχε σκίσει παντόφλες που του πήγε στο επισκεπτήριο και είχε κρύψει μέσα χασίς και κρυσταλλική σκόνη.

Όμως, όπως πάντα στο επισκεπτήριο, τα πράγματα και η ίδια, πέρασαν από τον έλεγχο των ακτινών.

Έτσι, ανακαλύφθηκαν βρήκαν 56 γραμμάρια κρυσταλλικής σκόνης (μεθαμφεταμίνη) και 20 γραμμάρια πάστα χασίς.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

Φαραώ Ραμσής Β’: Η σαρκοφάγος “επιστρέφει” στο Παρίσι

Οικονόμου για Καλογρίτσα - Παππά: Αμείλικτα τα ερωτήματα για τις διαδρομές μαύρου χρήματος