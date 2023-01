Αθλητικά

ΝΒΑ: Ήττα για τους Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο

Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ αναδείχθηκαν νικητές με 108-102 επί των Μπακς, σε μία αναμέτρηση, που χαρακτηρίσθηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες, εκατέρωθεν. Οι γηπεδούχοι έφθασαν στις 23 νίκες (σ.σ. μετρούν και 20 ήττες), ενώ τα «ελάφια», που παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνώρισαν την 15η ήττα τους, ενώ έχουν νικήσει 27 φορές στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ήταν ο Βίνσεντ με 28 πόντους, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχαν οι Μπάτλερ (17π, 11ρ.), Αντεμπάγιο (24π, 12ρ.) και Ολαντίπο (14π, 8ρ, 7ασ.). Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Χόλιντεϊ (24π, 6ρ.) και Κάρτερ (18π.).

Παράλληλα, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία βραδυά εξαιρετικός και με νέο triple-double σε 53 (!) λεπτά συμμετοχής, οδήγησε μετά από δύο παρατάσεις τους Μάβερικς, σε μία σπουδαία νίκη επί των Λέϊκερς στο Λος Αντζελες, με 119-115. Ο Σλοβένος άσος, τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

Μπρούκλιν-Βοστώνη 98-109

Μαϊάμι-Μιλγουόκι 108-102

Τορόντο-Σάρλοτ 124-114

ΛΑ Λέϊκερς-Ντάλας 115-119 (παρ.)

Πόρτλαντ-Κλίβελαντ 113-119

Φιλαδέλφεια-Οκλαχόμα 114-133

