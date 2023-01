Life

Δίκη Φιλιππίδη: Συμπληρωματική απολογία με εντάσεις και διακοπές

Η καταγγελία που έκανε ο κατηγορούμενος ηθοποιός, για έναν συνήγορο και την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Νέα διακοπή προκλήθηκε στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, μετά τα έγγραφα που κατάθεσε σε συμπληρωματική απολογία του, πριν την πρόταση της Εισαγγελέως για την έκβαση της υπόθεσης.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, λαμβάνοντας εκ νέου το λόγο, κατέθεσε στοιχεία, που κατά την άποψή του, αποδεικνύουν οργανωμένο σχέδιο με κίνητρο οικονομικό σε βάρος του.

Όπως είπε στο δικαστήριο: «Απευθυνόμενος προς το δικαστήριό σας, θέλω να συμπληρώσω ότι ήρθαν στα χέρια μου έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο δικηγόρος Αλεξανδρος Μίντζιας συνήγορος της πρώτης και της τρίτης καταγγέλλουσας έχει συστήσει εταιρία μαζί με τον αδελφό της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, Ηλία Παπαχαραλάμπους. Πρόκειται για εταιρία διαχείρισης καλλιτεχνών. Εκπροσωπεί τις κ.κ. Δροσάκη, Παπαχαραλάμπους, Αναστασοπούλου, αλλά και την κόρη της Εβελίνας Παππουλια, Αφροδίτη Λιάντου, η οποία έκλεισε μόλις χθες χορηγικό πακέτο»

Η συνήγορος του ηθοποιού συμπλήρωσε πως έδρα της επίμαχης εταιρίας είναι το γραφείο του κ. Μίντζια και ότι στο καταστατικό της προβλέπεται: «Σκοπός η προβολή και η προώθηση καλλιτεχνών». Είπε επίσης πως η εταιρία έχει και site και ανέγνωσε όσα αναφέρονται σε αυτό. «Έχει πελάτες στο site το mega, alpha, star. Ποιος έχει τη δύναμη στα μέσα;» είπε η κ. Πακιρτζίδου.

«Είναι οργανωμένο, υποκινούμενο, το κίνητρο είναι το χρήμα. Είναι οικονομικό το θέμα» επανέλαβε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Η έδρα τον ρώτησε εάν θεωρεί πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο πίσω από το οποίο βρίσκεται ο κ. Μίντζιας, για να πάρει την απάντηση του ηθοποιού: «δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω».

Ο Αλέξανδρος Μίντζιος αντέδρασε λέγοντας πως «κάθομαι και ακούω τους 8 τελευταίους μήνες να εφευρίσκει κίνητρα στον αέρα. Ο κατηγορούμενος δεν έχει το θάρρος να πει το όνομα μου. Αυτός ειναι ο κατηγορούμενος, αυτός ηταν πάντα. Είμαι μαχόμενος δικηγόρος επι 23 χρόνια. Η οικογένεια μου είναι νομική οικογένεια. Όλοι έχουν να λένε για το ήθος και την αξιοπρέπεια μου. Με λυπεί το γεγονός ότι το δικαστήριο επιτρέπει αυτές τις τοποθετήσεις. Έρχεται ένας κατηγορούμενος δειλός. Καταθέτω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Πέτρο Φιλιππίδη».

Οι ισχυρισμοί της πλευράς του κατηγορούμενου προκάλεσαν εκνευρισμό στην ηθοποιό Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η οποία βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και ακούγοντας τον Πέτρο Φιλιππίδη σηκώθηκε αρκετές φορές φανερά εκνευρισμένη για όσα ακούστηκαν.

Λίγο πριν τις 11:00, ξεκίνησε η αγόρευση της εισαγγελέως. Η κ. Στέλλα Στόγια έλαβε τον λόγο αφού το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου των δύο εκ των τριών φερόμενων θυμάτων για διακοπή της διαδικασίας ώστε να υποβάλλει μήνυση κατά του κατηγορούμενου.

Πριν ξεκινήσει η αγόρευση της κ. Στόγια, η πρόεδρος, φανερά εκνευρισμένη, απευθύνθηκε στις δύο πλευρές που νωρίτερα είχαν ανεβάσει τους τόνους.

«Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσετε όλοι οι παράγοντες. Εδώ έχω δει πρωτόγνωρα πράγματα, που δεν τα έχω ξαναδεί στα 16 χρόνια που υπηρετώ σε αυτόν τον χώρο. Θέλετε να εκτονώσετε το θυμικό σας; Δεν θα το κάνετε παρουσία μου», τους είπε μεταξύ άλλων.





