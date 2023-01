Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: νέα πρόσωπα θα φέρουν τα πάνω - κάτω (εικόνες)

Δυναμικά, ξεκαρδιστικά και με τρία νέα επεισόδια την εβδομάδα επιστρέφει στους δέκτες μας, η δημοφιλής κωμική σειρά του ΑΝΤ1.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επιστρέφει από 16 Ιανουάριου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους θα μπουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

Η Ντιάνα Κυριαζή (Ηρώ Λούπη), μία όμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα, επιστρέφει στη ζωή του Αρίστου! Παλιότερα είχε σχέση μαζί του, και εκείνος αποφάσισε να τη χωρίσει, όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε την Μελίνα. Κι αυτό η Ντιάνα είναι κάτι που δεν το «χώνεψε» ποτέ! Όταν ο Αρίστος εμφανίζεται στην παράνομη χαρτοπαικτική της λέσχη, η Ντιάνα βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία για να πάρει την εκδίκηση που τόσα χρόνια περίμενε. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η παρουσία της θα αλλάξει τους κανόνες για όλους…

Ο Γιώργος Ράμος (Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος) είναι ο πατέρας της Τζοάν. Είναι αλαζονικός και αυταρχικός, όχι τόσο με την κόρη του, αλλά με τους άλλους. Πάντα σκληρός στις διαπραγματεύσεις, δεν διστάζει να ισοπεδώσει τον οποιονδήποτε, προκειμένου να κερδίσει αυτό που θέλει. Είναι θαμώνας στην παράνομη VIP χαρτοπαικτική λέσχη της Ντιάνας, κι έτσι ξεκινάει η γνωριμία του με τον Αρίστο. Μόνο που αυτή η γνωριμία, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στους Παπαδόπουλους και κυρίως στον άλλοτε πανίσχυρο Αρίστο Παπαδόπουλο…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

