Εξωδικαστικός μηχανισμός - Σταϊκούρας: Αυξημένο ενδιαφέρον και ανάγκη για βελτιώσεις

Η έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών.

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών το 2022 αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον των πολιτών βαίνει αυξανόμενο, και αυτός λειτουργεί καλύτερα, αφού οι ολοκληρωμένες αιτήσεις των πολιτών και τα ποσοστά ρυθμίσεων οφειλών κάθε μήνα πολλαπλασιάζονται», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα σημειώνει ότι «σήμερα, το σχήμα αυτό, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία, είναι το πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι χρειάζονται βελτιώσεις και σκληρότερη δουλειά από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς και από τις τράπεζες, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες και να ρυθμίσουν επιτυχώς τις οφειλές τους».

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητας έως σήμερα υποβληθεί 45,8 χιλιάδες αιτήσεις, οι περισσότερες (14.571) στην Αττική. Έχουν ρυθμιστεί όμως 6,4 χιλ. αιτήματα.

Τα συνολικά αιτήματα αφορούν συνολικό ποσό 25,3 δισ., εκ των οποίων τα 19,5 δισ. είναι σε αρχικό στάδιο, για τα 3,7 δισ. υπάρχει οριστική υποβολή και βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, ενώ ολοκληρωμένα είναι για τα 2,1 δισ.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης:

Από το Euro1, δισ. που έχει αξιολογηθεί από το Δημόσιο έχει εγκριθεί το 93% (Euro968 εκ.)

Από τα Euro1,4 δισ. που έχουν αξιολογηθεί από τους Χ.Φ. έχει εγκριθεί το 63% (Euro854 εκ.)

Στο βασικό σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) αναμένοννται ρυθμίσεις Euro1,5 δισ. οι οποίες θα προέχονται από :

Euro344 εκ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο αξιολόγησης

Euro719 εκ. αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο

Euro464 εκ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο

Στο αισιόδοξο σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) αναμένονται ρυθμίσεις Euro1,8 δισ. οι οποίες θα προέχονται από :

Euro344 εκ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο αξιολόγησης

Euro846 δις αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο

Euro642 εκ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο

Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 49% αιτήσεων και 50% συνολικών οφειλών.

Το 74% (Euro18,7 δισ.) των οφειλών αφορούν φυσικά πρόσωπα

Η πλειοψηφία των οφειλών (79%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς

Έχουν ρυθμιστεί Euro510 εκ. (με αρχικές οφειλές Euro822 εκ.) και Euro344 εκ. βρίσκονται σε τελικό στάδιο ρύθμισης.

18 έτη η μέση διάρκεια για οφειλές προς Δημόσιο και 15 έτη για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς

33% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών

20,4% το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο και 30,8% για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς

Το 39% (Euro320 εκ.) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30%